Previsões de Marcus Araujo, mago imobiliário, é de crescimento no setor de imóveis

No dia do lançamento da quarta edição do Livro best seller , “Meu Imóvel Meu Mundo” o mago faz excelente previsões para o mercado imobiliário

Mago imobiliário, CEO da Datastore, empresa de pesquisa de mercado com mais de R$648 bilhões em pesquisa , e autor do best seller , “Meu imóvel , Meu Mundo” Esses são alguns dos objetivos que definem Marcus Araujo, uma das referências em negócios imobiliários no Brasil. E para quem deseja investir em 2021, fica o aviso: “A demanda imobiliária é persistente, mesmo em um momento tão difícil, ela não para”.

São 26 anos de experiência com mercado financeiro, desde pesquisa para shows internacionais, como da rainha do pop Madonna, até os camarotes mais badalados de Salvador no carnaval. Mas foi no mercado imobiliário que Marcus, já com uma visão de futuro, percebeu um novo mercado a ser explorado.

“Vi a necessidade de uma empresa especializada em mercado imobiliário no Brasil, ainda mais em tempos onde morar bem era a maior preocupação dos brasileiros. Por isso, busquei me aperfeiçoar e aplicar o meu negócio com pesquisas para essa área”, contou.

Responsável por diversas pesquisas do cenário imobiliário, o Mago, apelido que carinhosamente ganhou após as “previsões” de mercado, é responsável por diversos bairros e prédios espalhados por todo o país. Depois de anos nesse cenário, agora autor do livro que nesta sexta dia 23 será lançado sua quarta edição , “Meu Imóvel Meu Mundo” , a previsão é que, para o futuro, os novos cenários imobiliários serão usados apenas m3 (metros cúbicos) em sua totalidade.

“A demanda imobiliária é persistente, mesmo em um momento tão difícil, ela não para. Atingimos o maior patamar do século 21 em março de 2021, com recordes sucessivos, desde julho de 2020. Nada é por acaso, o mercado imobiliário é previsível, sim”, contou em uma rede social.

A pandemia do coronavírus também mudou o comportamento dessas pessoas. Um dos ambientes que tem ganhado destaque é o lavado. “O lavabo é o ambiente mais estratégico durante a pandemia e quando o imóvel é bem planejado, ele pode ser um diferencial. As pessoas chegam da rua e querem logo se descontaminar e o ambiente não pode ser longe da entrada”, comentou.

E para quem tem dúvidas, ou precisa de uma afirmação mais ferrenha, o prognóstico de 2021 para o setor é de crescimento. Segundo Marcus, “hoje as pessoas estão investindo em morar bem, viver melhor ainda. Tudo que antes não era essencial, como um imóvel, agora se tornou o bem mais precioso”, comentou.

“Todo o cenário atual, literalmente potencializa os imóveis como lugar seguro e de proteção biológico para as pessoas, e tudo o que protege a vida, tem valor agregado”, contou.