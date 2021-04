Sertanejo Marcos, da dupla com Belutti, reforma casa em São Caetano do Sul, ficou perfeita!

A ampla residência de 730m² teve seus espaços renovados para a realização de todos os sonhos do casal.

O Escritório PB Arquitetura, dos arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, recebeu com grande satisfação o convite para fazer a reforma da área social e de lazer da casa do cantor Marcos (da dupla com Belutti) e sua esposa Lu Marchioto.

Como o projeto original tinha inspiração nas casas americanas com estilo clássico, a dupla de arquitetos prosseguiu com a adoção dessas características durante a reforma. “A residência tem base nos estilos clássico, romântico e provençal. O Marcos e a Lu gostam muito das casas americanas, onde ficam durante as suas viagens, que têm essa cara. Com o tempo, eles sentiram o desejo de integrar mais os ambientes e aumentar a quantidade de lugares na mesa de jantar e na varanda”, conta Priscila Tressino.

Entre os espaços que foram transformados estão a elegante sala de jantar que ganhou um imponente lustre de cristal e ampliação no número de convidados; a cozinha, que ficou mais prática e repleta de personalidade, com os armários da cor verde menta; a varanda, que abriga um amplo um espaço gourmet e até um forno de pizza; a sala de música com um incrível jardim vertical e uma vitrola para ouvir os clássicos do sertanejo; além da piscina, spa e a sauna, na área externa, que receberam novos revestimentos, de estilo clean e moderno, para os momentos relax do casal.

“Realizar a reforma da casa do Marcos e da Lu foi uma grande alegria e um desafio inspirador para nós. A mistura de estilos aliada às necessidades diversas do casal, nos propiciaram um processo incrível de criação e compartilhamento de ideias com eles”, lembra Bernardo Tressino.

Confira alguns detalhes da reforma

Marcos e Lu Marchioto acompanhados pelos arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, na sala de jantar e cozinha respectivamente. Foto: Henrique Ribeiro

Área social integrada que contempla salas de estar, música e jantar, além da cozinha e da varanda gourmet. Foto: Henrique Ribeiro

Cozinha conta com a mistura de elementos modernos e clássicos. Destaque para a marcenaria verde menta com puxadores retrô. Foto: Henrique Ribeiro

A varanda gourmet sempre pronta para receber convidados com toda a estrutura necessária. Foto: Henrique Ribeiro

Cantinho musical: a varanda com jardim vertical, mesa para refeições e móvel com a coleção de discos do cantor sertanejo Marcos. Foto: Henrique Ribeiro

A imponente e romântica sala de jantar com lustre de cristal. Foto: Henrique Ribeiro

Os dias de calor ficam ainda mais especiais na área externa. Os revestimentos em azul e branco tornam o décor leve. Foto: Henrique Ribeiro

Vista da área externa, em que é possível ver o projeto completo, com a integração de todos os ambientes da área social. Foto: Henrique Ribeiro