Marcos Rossi: uma jornada de superação que inspira o empreendedorismo brasileiro

Influenciador transforma desafios em oportunidades com o Supere Experience 2023

Em um mundo onde limitações frequentemente se transformam em barreiras, a história de Marcos Rossi brilha como um farol de determinação e coragem. O influenciador, autor e palestrante, conhecido por seu best-seller “O que é impossível para você?”, não apenas enfrentou desafios extraordinários, mas os abraçou como oportunidades de crescimento pessoal. Portador da síndrome de Hanhart, uma condição rara que o deixou sem braços e pernas, Rossi é uma prova viva de que a força interior pode superar qualquer obstáculo.

Em meio à saga, Marcos Rossi também organiza o evento “Supere Experience 2023”, em São Paulo, juntamente com o empresário Jean Valério, CEO do Fórum Negócios

Marcos Rossi não se deixou deter por sua condição. Ele revela que um de seus maiores sonhos era dirigir, assim como seu pai. Para tornar esse sonho realidade, ele buscou meios para adaptar um carro às suas necessidades e tirou a tão almejada carteira de motorista. Mas sua ambição não parou por aí. Nasceu então o projeto “Estrada sem Limites”, uma viagem de 3530 quilômetros entre Natal (RN) e São Paulo (SP).

Influenciador, com síndrome rara, realiza sonho de dirigir e promove o projeto “Estrada sem Limites”

Partindo da capital potiguar em 14 de agosto, Marcos Rossi, acompanhado por um filmmaker e dois companheiros de jornada, planeja chegar a São Paulo no dia 21, onde realizará o aguardado evento Supere Experience 2023. A viagem continuará no dia 29, culminando com seu retorno a Natal em 05 de setembro.

O Supere Experience 2023, marcado para o dia 25 de agosto, é o resultado da colaboração entre Marcos Rossi e Jean Valério, CEO do Fórum Negócios. Este evento, realizado no Coliseu Alphaville, em Barueri (SP), promete ser uma jornada de aprendizado e inspiração. Lá, personalidades do empreendedorismo como Flávio Augusto, Renata Spallicci e Anderson Cavalcante, compartilharão suas ferramentas e habilidades para o sucesso.

Marcos Rossi demonstra que o verdadeiro limite está na mente. Ele enfatiza: “É preciso usar os recursos à sua volta. A limitação não impede ninguém de sonhar.” Sua jornada inspiradora não é apenas uma lição de superação, mas também um chamado para abraçar o autoconhecimento e transformar desafios em oportunidades. Enquanto ele conclui sua incrível viagem, Rossi deixa uma mensagem clara: não importa as circunstâncias, os sonhos podem ser alcançados com determinação, perseverança e propósito.

Para mais informações sobre o Supere Experience 2023, visite o site oficial do evento .