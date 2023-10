Marcos Mion e Sylvester Stallone elevam a campanha do Itaú Uniclass ao topo

A parceria entre Marcos Mion e Sylvester Stallone na nova campanha do Itaú Uniclass promete inspirar clientes

Uma campanha do Itaú Uniclass acaba de lançar um novo posicionamento com uma parceria inusitada. Sob o lema “Pra você chegar lá”, o banco decidiu trazer Marcos Mion, o carismático apresentador, de uma forma totalmente nova: como a pessoa física ‘Marcos’.

Nova campanha do Itaú Uniclass traz um encontro surpreendente entre Marcos Mion e Sylvester Stallone

O objetivo do Itaú Uniclass com essa campanha é se aproximar ainda mais de seus clientes de média renda, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, gerentes dedicados e recomendações de investimentos personalizadas por uma equipe de especialistas.

“Pra você chegar lá” do Itaú Uniclass traz uma mensagem motivadora com a participação de Marcos Mion e Sylvester Stallone

A campanha, assinada pela GALERIA.ag, destaca a trajetória de Marcos Mion, reforçando o banco como o principal aliado dos clientes em sua jornada de evolução financeira. No vídeo, vemos Marcos subindo os degraus de uma escada localizada na entrada do Museu de Arte de Filadélfia, na Pensilvânia, compartilhando um pouco de sua história de vida e enfatizando a importância do Itaú Uniclass em sua jornada.

Porém, a grande surpresa ocorre no topo da escada, onde Marcos é surpreendido por ninguém menos que Sylvester Stallone, seu ídolo. O encontro é emocionante, e Stallone dá um tapinha nas costas de Marcos e diz: “Keep going, Marcos”. A cena é acompanhada pela trilha sonora icônica de Bill Conti, “Gonna Fly Now”.

O filme de 60 segundos, produzido pela Saigon e pela Satélite, é um convite à reflexão sobre como o Itaú Uniclass está presente na jornada de seus clientes, impulsionando suas conquistas.