Marcopolo Rail apresenta novas versões urbana e intercidades do Prosper

A Marcopolo Rail, especializada no desenvolvimento e produção de modais sobre trilhos, apresenta na 23ª edição da NT Expo – Negócios nos Trilhos no Distrito Anhembi, em São Paulo, as novas versões urbana e intercidades do Prosper, modelo de trem 100% fabricado no Brasil pela empresa.

“O transporte de alta capacidade sobre trilhos é essencial para garantir uma mobilidade integrada, sustentável e eficiente. As novas versões urbana e intercidades do Prosper apresentadas chamaram muita a atenção dos visitantes pelos elevados padrões de conforto e qualidade, destacando o seu potencial de mercado”, afirma Petras Amaral Santos, gerente executivo da Marcopolo Rail.

Sistemas de propulsão sustentáveis e eficientes

Além das novas versões do seu trem Prosper, a Marcopolo Rail anunciou a parceria com a MTU, marca da Rolls-Royce fornecedora de sistemas de propulsão (Powerpacks) diesel-elétricos e diesel-mecânicos.

“Buscamos criar soluções que impactem de forma positiva o cotidiano. Além de atender às necessidades de locomoção, nossos projetos visam proporcionar atributos como conforto, segurança e entretenimento, contando com uma engenharia e equipes multidisciplinares atentas às tendências de mercado e principais normas internacionais”, enfatiza o executivo.

Transformação da mobilidade sobre trilhos

Desde o início das suas atividades, em 2019, a Marcopolo Rail tem trabalhado para conectar a mobilidade sobre trilhos com o futuro e identificar oportunidades que contribuam para o avanço do segmento em linha com as atuais demandas globais.

“Temos investido significativamente no desenvolvimento de parcerias e produtos para valorizar o segmento metroferroviário no mercado nacional e na América Latina, promovendo inovação e tecnologia para atender às demandas de mobilidade urbana e intermunicipal”, acrescenta Petras.

Sobre a Marcopolo Rail

Alinhada com o propósito de melhorar a experiência de vida por meio da mobilidade, a Marcopolo Rail é uma divisão da Marcopolo especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos. A Marcopolo Rail tem em seu portfólio produtos ferroviários e atua na produção de Multiple Units bem como fabricação de People Movers. Além da linha de produtos, também oferece contratos para serviços de manutenção e modernização.