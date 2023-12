Marco Nanini: 50 anos de magia nos palcos e nas telas

Lineu, Odorico, Tony… relembre os inesquecíveis personagens do grande ator pernambucano

Nascido em Recife e radicado no Rio desde a década de 1960, Marco Nanini é um ícone das artes cênicas brasileiras. Aos 75 anos e com uma carreira que abrange televisão, cinema e teatro, o ator pernambucano está atualmente em cartaz com “O Traidor”, espetáculo dirigido por Gerald Thomas no Teatro Antunes Filho, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

A Revista 29HORAS Edição Aeroporto de Congonhas teve a oportunidade de conversar com Nanini sobre sua trajetória, destacando os memoráveis personagens que interpretou ao longo de cinco décadas. Desde Lineu Silva na sitcom “A Grande Família” até suas atuações em clássicos como “O Burguês Ridículo” e “A Morte do Caixeiro Viajante”, o ator compartilhou suas experiências e a versatilidade que o levou a transitar entre diferentes mídias.

Em “O Traidor”, Nanini encarna um personagem atormentado, repleto de angústias e crises de identidade, explorando questões contemporâneas como o aquecimento global com uma abordagem apocalíptica e, ao mesmo tempo, humorística. Gerald Thomas, diretor do espetáculo, elogia a intensidade do ator e destaca a riqueza de dirigir alguém como Nanini.

Na entrevista exclusiva, Marco Nanini revela o prazer de trabalhar com Gerald Thomas e a complexidade do personagem, que carrega seu nome e representa uma síntese de todos os atores do mundo. Com uma visão única sobre o mundo e a arte, Nanini continua a encantar o público com sua paixão e dedicação ao ofício, provando que sua magia nos palcos está longe de se apagar.