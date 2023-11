Marco Boni celebra os 100 anos da Disney com edição limitada de escovas de cabelo com tecnologia inovadora

O lançamento destaca-se por sua exclusiva tecnologia de impressão em 3D, que permite a gravação de imagens diretamente na base da escova, criando uma experiência tátil única e adicionando um toque mágico a cada cerda

A Marco Boni, uma das principais marcas de cuidados pessoais do Brasil, está celebrando o aniversário de 100 anos da Disney apresentando uma coleção de escovas de cabelo de edição limitada, que promete trazer um toque mágico à rotina de cuidados com os cabelos e uma sensação gostosa de nostalgia em fãs de todas as idades. Essa homenagem aos 100 anos de história e encantamento da Disney faz parte do licenciamento entre a Marco Boni e a The Walt Disney Company Brasil.

Marco Boni celebra os 100 anos da Disney em edição limitada de escovas de cabelo

A edição especial de escovas apresenta os amados personagens Mickey e Minnie Mouse, que são os icônicos pioneiros nas animações Disney, em suas versões originais, em preto e branco. A escolha destes dois lendários desenhos é uma celebração da originalidade histórica de Walt Disney Animation Studios e de sua influência duradoura até os dias de hoje. Mas os itens do licenciamento não se resumem apenas a esta coleção. A Marco Boni também lançou ‘Mickey & Amigos’, que traz o Pato Donald, Margarida, Pluto e Pateta em suas estampas, oferecendo aos fãs uma variedade de opções e cores para escolher.

Escova Mickey

O destaque dessas escovas de edição limitada é a tecnologia exclusiva de impressão em 3D da Marco Boni, que transforma os itens em verdadeiras obras de arte. Essa tecnologia permite a impressão de imagens diretamente na base da escova, proporcionando uma experiência tátil única e um toque de magia em cada cerda. As possibilidades são infinitas, com acabamentos e cores personalizáveis para tornar cada escova verdadeiramente única.

Escova Minnie

A tecnologia de impressão em 3D da Marco Boni, inicialmente introduzida nesta coleção especial Disney, abre portas para um mundo de possibilidades. Essa máquina inovadora não se limita apenas às escovas de cabelo e pode ser utilizada para imprimir qualquer tipo de imagem em produtos como escovas, pentes e muito mais.

“À medida que celebramos os 100 anos da Disney, a Marco Boni também olha para o futuro com empolgação”, afirma Nilson Ribeiro, Diretor de Marketing da Marco Boni. “Estamos explorando novas oportunidades para expandir o uso dessa tecnologia inovadora em nossa linha de produtos e criatividade ímpar, que nos trouxe até aqui e nos fez ganhar a confiança dos consumidores ao longo das últimas décadas.” completa Nilson.

A escova comemorativa dos 100 anos da Disney já está disponível nas principais lojas online e físicas no Brasil.