Márcio Canuto é destaque no maior mutirão de renegociação de dívidas do país

Feirão Limpa Nome em São Paulo já renegociou mais de 417 mil dívidas

O renomado jornalista Márcio Canuto, conhecido por sua proximidade com o público e por ser considerado o “repórter do povo”, é o grande destaque do Feirão Limpa Nome em São Paulo. Acompanhado da nova kombi da Serasa, que também fez sucesso em sua última campanha publicitária, Canuto participou de uma ação surpresa nessa sexta-feira (10/03), percorrendo as ruas da cidade com destino ao Largo da Batata, onde está localizada a tenda de atendimento presencial.

A iniciativa de trazer o renomado jornalista para o evento foi proposta pela Serasa, que busca aproveitar a credibilidade e a popularidade de Canuto para chamar a atenção dos paulistanos que desejam renegociar suas dívidas. Durante o trajeto, a nova kombi da empresa contará com uma caixa de som para convidar todos aqueles que ainda não participaram do Feirão a se juntar à iniciativa.

Com descontos de até 99%, Feirão Limpa Nome da Serasa é oportunidade para quitar dívidas e recuperar crédito

Com mais de 425 empresas parceiras e descontos que podem chegar a 99%, o Feirão Limpa Nome em São Paulo já contabiliza mais de 453 mil acordos e R$1,3 bilhões em descontos concedidos pelas empresas em diversos segmentos, como bancos/cartões, varejo, telecomunicações e outros. A tenda de atendimento presencial segue instalada no Largo da Batata até sábado (11/03), enquanto as ofertas do Feirão estão disponíveis nos canais digitais da Serasa para todo o Brasil até o final de março (31/03).

Serviço – Atendimento da Tenda em São Paulo (SP)

Quando: 07 a 11 de março

Horário: 8h às 18h

Local: Largo da Batata, Av. Brigadeiro Faria Lima, S/N – Pinheiros, São Paulo – SP, 05426-030