Márcia Sensitiva revela finalistas do TikTok Awards nesta segunda (21), durante live na plataforma

Premiação celebra criadores que entregaram conteúdo inspirador e divertido ao longo do ano, além das principais campanhas e marcas que fizeram sucesso no aplicativo

A plataforma líder em vídeos curtos para dispositivos móveis TikTok promove a segunda edição do TikTok Awards, que irá premiar os gamers, criadores de moda e beleza, streamers, novos artistas, entre outros criadores de conteúdo que se destacam pelo talento, autenticidade e criatividade, no dia 12 de dezembro.

“Somos mais de um bilhão de pessoas criando, se divertindo e impactando positivamente a vida de toda nossa comunidade. Estamos muito felizes por celebrar, pelo segundo ano, tantos talentos e conteúdos diversos dentro da nossa plataforma. Estamos muito empenhados e ansiosos para realizar mais uma edição incrível do TikTok Awards”, afirma Gabriel Simas, Líder de Marketing de Música do TikTok para a América Latina.

Finalistas são revelados nesta segunda (21)

E para saber quem são os selecionados que vão concorrer à premiação, nada melhor que a astróloga Márcia Sensitiva para realizar esta “previsão”, de maneira divertida e irreverente, nesta segunda-feira (21), a partir de 11h, em uma live que acontece no perfil *@tiktokbrasil* (https://www.tiktok.com/@tiktokbrasil)

TikTok Ad Awards

E pela primeira vez no país, a plataforma também premiará de forma exclusiva a autenticidade e criatividade das principais campanhas e marcas que fazem sucesso no aplicativo, no mesmo dia 12 de dezembro, às 19h30, no perfil do TikTok Brasil.

Categorias

As 13 categorias da segunda edição do TikTok Awards são:

Entregou tudo na For You – O prêmio dos prêmios, quem mais apareceu na página “Para Você”

Vídeo do Ano – O vídeo que todo mundo assistiu, inclusive você!

Um Hit É Um Hit – Aquele hit que você está cantando até agora

#AprendaNoTikTok – Ele te ensinou análise sintática

Entrepe de Milhões – Deixa a sua vida mais divertida

Isso aqui é a Elite! – O esporte faz parte do nosso jogo

Zerou o Game– Eles tankam demais!

Não nasci, estreei– Novos artistas de música da plataforma

Artista TikToker – A cara do TikTok, poderia até ser filho!

Os vencedores serão anunciados durante a transmissão do TikTok Awards, dia 12 de dezembro, às 21h

Credo, que delícia! – Do aplicativo direto para sua cozinha

Arrume-se comigo – Sim, você também preferia a outra opção!

Surra de Beleza- Uma boa make vale milhões

Quem sabe faz na LIVE– As horas de stream valeram a pena

Confira também as sete categorias do TikTok Ad Awards:

Vai para a FY, caramba– Categoria que celebra cases que usam os formatos nativos do TikTok como diferencial

Deixa (baixo) alto – Aqui, vale criativos e campanhas que fizeram o melhor uso de som trazendo algum protagonismo e diferencial, seja com música, locução, dublagem, ou qualquer outro recurso sonoro

Tem aquela baita presença – Nessa categoria, o TikTok celebra a parceria de agências e marcas com criadores

POV: hitei no TikTok– A plataforma é cheia de trends que acontecem diariamente. Essa categoria é dedicada à melhor “surfada” em um desses movimentos

Parceria de milhões – A comunidade é parte central do TikTok, e também é criadora. Essa categoria é dedicada ao anunciante que melhor criou junto com a sua comunidade

TikTok para todes – Diversidade, equidade e inclusão importam muito, e cada vez mais. Nessa categoria, o TikTok quer reconhecer as marcas que mais levaram isso em conta em suas iniciativas dentro da plataforma

Isso aqui esquece, tá falando da elite – Por fim, há ainda uma categoria dedicada a celebrar o melhor @ de anunciante na plataforma.

A primeira edição do TikTok Awards recebeu Sabrina Sato como apresentadora

Edição 2021

A primeira edição do TikTok Awards premiou criadores de conteúdo da plataforma em evento que aconteceu dia 15 de dezembro, no Teatro Alfa, em São Paulo, com apresentação de Sabrina Sato. Entre os vencedores, Ary Fontoura, Raquel Freestyle, Ruivinha de Marte, Ananda, John Bin, Pedro Caxa, MC Nau, Amandinha, Arthur Freixo, os pets Mada e Bica e a criadora Bárbara Coura, vencedora do grande prêmio da noite, “Entregou tudo na for you”.

Entre os vencedores da edição passada, Bárbara Coura levou o grande prêmio da noite, na categoria “Entregou tudo na for you”

Votação inicia nesta segunda (21)

Após a revelação da astróloga Márcia Sensitiva nesta segunda-feira (21), às 11h, a comunidade já poderá votar em seus favoritos de cada categoria, na página do evento. (https://m.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/63619cc65a29b103307010dd?appType=webcast&__live_platform__=webcast&magic_page_no=1)

Os vencedores serão anunciados durante a transmissão do TikTok Awards, a partir das 21h do dia 12 de dezembro, durante a transmissão do evento na plataforma TikTok Brasil.