Márcia Romão estreia “Passaporte Carimbado” na Claro TV

Na próxima terça-feira, 4 de junho, às 20 horas, a renomada jornalista Márcia Romão estreia seu novo programa “Passaporte Carimbado” na Claro TV. A estreia promete encantar o público e chega repleta de dicas e experiências incríveis diretamente de diferentes destinos do mundo. O primeiro episódio traz a deslumbrante ilha de Mikonos, na Grécia, e a luxuosa capital da Inglaterra, Londres.

No primeiro bloco do programa, Márcia explora alguns dos melhores restaurantes da ilha de Mikonos, conhecidos por suas vistas espetaculares e gastronomia mediterrânea. Ela também visita os mais badalados beach clubs, onde a música, a animação e a beleza natural se encontram e criam um ambiente perfeito para quem busca diversão e relaxamento.

As festas de Mikonos, conhecidas por atrair turistas de todo o mundo, também ganham destaque na série. Márcia leva o público para dentro desses eventos, mostrando a energia contagiante e a diversidade cultural que tornam as noites de Mikonos inesquecíveis.

“Mikonos tem uma magia espetacular. Foi uma experiência maravilhosa conhecer essa ilha e explorar toda a cultura e lugares incríveis que temos para conhecer. As festas são sempre muito animadas, os restaurantes carregam uma gastronomia imperdível. Foi um dos meus destinos favoritos”, conta a apresentadora.

A jornalista também embarca em um passeio de barco para um dos momentos mais aguardados pelos visitantes da ilha: o pôr do sol. “Passaporte Carimbado” captura essa magia de maneira única. “Não há como negar que realmente o pôr do sol de Mikonos é diferenciado. Foi emocionante. É muito bonito”, completa Márcia.

O outro destino no mesmo episódio é a conhecida capital da Inglaterra, Londres. Tendo residido por lá durante alguns anos, Márcia apresenta dicas de roteiros para quem irá passear por três dias na capital.

“Passaporte Carimbado” promete ser uma verdadeira imersão nas culturas e destinos mais fascinantes do mundo. Santorini (também na Grécia), Paris e Itália são alguns dos próximos inesquecíveis destinos de Márcia no programa. Não perca a estreia no dia 4 de junho, às 20 horas, na Claro TV.