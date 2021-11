Márcia Fellipe lança single de sofrência em parceria com Tierry

“Tô Pegando e Pegarei” é a quarta faixa que a manauara lança do projeto Power 2.

Nesta sexta-feira, 12, chega às plataformas digitais a música e o clipe de “Tô Pegando e Pegarei”. Para esse trabalho a fenomenal convidou o cantor e compositor Tierry e juntos gravaram uma sofrência daquelas!

A letra da canção vai fazer uma galera se identificar, afinal quem nunca teve uma recaída com um ex, que não valia muita coisa?

Sabe a desgrama do meu ex?

Peguei, tô pegando e pegarei

Depois de tudo que ele me fez

Peguei, tô pegando e pegarei

“É uma honra dividir música com o Tierry, que dispensa apresentações. Quando tem sofrência no meio chama o ‘pai das crianças’ que é sucesso’. Curti demais dividir essa faixa com o Tierry e espero que o público também possa curtir muito”, declara Márcia.

Além dessa música outras três já foram divulgadas do Power 2: “Eu Não Vou Voltar”, com participação de Eric Land, “Te Bloquear”, duo com Gabi Martins e “Caixinha VS Bunda, feat com a ex-BBB Flay

A gravação do clipe ficou sob o comando da HD Fortaleza, e quem dirigiu as imagens captadas no começo do ano na capital cearense foi Pedro HD.

Assista: