‘Marcha do Orgulho Trans’, recebe a 5ª edição nesta sexta-feira (17), em São Paulo

Entre os convidados estão: Angelica Ross, Pri Bertucci, Majur, Nick Cruz, Bixarte, Cidão Furacão, Danny Bond

A Marcha do Orgulho Trans de São Paulo traz a pauta da humanidade e do futuro do trabalho. O evento é organizado por pessoas trans, para pessoas trans e todes aliades, com o objetivo de reunir vozes representativas de Travestis, Pessoas Transgêneros Binárias e Não Binárias para que seja possível uma visibilidade mais justa e igualitária das demandas destes grupos tão invisibilizados e precarizados na atual sociedade.

A Marcha do Orgulho Trans de São Paulo traz a pauta da humanidade e do futuro do trabalho

Confira a programação do evento:

11h30 – 12h | DJ Ben

12h — 13h | Show Fanfarra Obcênicas

13h — 13h30 | Symmy e Julian (mestres de cerimônias)

13h — 14h | DJ Residente & Bailado

14h — 14h30 | Julian e Symmy Larrat (mestres de cerimônias)

14h30 — 15h | DJ Residente & Bailado

15h — 15h30 | Julian e Symmy Larrat (mestres de cerimônias)

15h30 — 15h45 | Show Julian

15h45 — 16h | DJ Residente & Bailado

16h — 16h15 | Saída do Trio com show do Nick Cruz

16h15 — 16h45 | Show Irmãs de Pau

16h45 — 17h15 | Show Bixarte

17h15 — 17h45 | Show Mascucetas

17h45 — 18h45 | Show Danny Bond

18h45 — 19h15 | Show Joseph Rodriguez

19h15 — 19h25 | DJ Residente & Bailado

19h25 — 19h30 | Show Internacional Angelica Ross

19h30 — 20h30 | Show Majur

20h30 — 21h | Show Erika Malunguinho

Onde: Largo do Arouche (altura nº 276), Centro, São Paulo

Entrada gratuita