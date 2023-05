Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy promovem evento imersivo de culinária e lifestyle

Casal de empresários cria experiência gastronômica única em Campos do Jordão

O empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, e a jornalista e consultora de mercado de luxo, Chris Pitanguy, criaram juntos o canal de culinária Mangia Bene, disponível no YouTube e no Instagram. Com um ano de existência, o canal já conquistou milhões de acessos e fãs que se identificam com o estilo descomplicado e autêntico do casal.

Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy reúnem amigos e seguidores em evento imersivo para celebrar um ano do canal culinário

Para celebrar essa marca, Marcelo e Chris idealizaram o “Mangia Bene Experience”, uma experiência gastronômica única que reunirá grupos seletos de pessoas em viagens pelo país. O evento contará com shows, degustação de vinhos, mixologia e um menu completo preparado especialmente pelos anfitriões.

O primeiro destino do Mangia Bene Experience 2023 será Campos do Jordão, e acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de maio no Hotel Toriba, um dos mais tradicionais da região da Serra da Mantiqueira. O local possui a Escola Gastronômica Toriba, ambiente ideal para Marcelo e Chris ensinarem, passo a passo, o preparo de pratos minimalistas, assim como ocorre nos episódios do Mangia Bene.

Mangia Bene Experience leva o público a uma jornada gastronômica pelo mundo

“O Mangia Bene Experience surgiu da ideia de reunir um grupo para que pudéssemos compartilhar experiências não somente gastronômicas, mas também mesclar histórias, culturas e estilos de vida em um único evento”, destaca Marcelo de Carvalho.

Além de Campos do Jordão, o casal já visitou outros cenários deslumbrantes pelo mundo, como Angra dos Reis, Ilhabela, Paraty, Capri, Roma, Verona, Nova York, Aspen e Palm Beach. Todos esses destinos serviram de inspiração para conteúdos especiais que preservaram as características culturais e nativas de cada região, proporcionando um tempero extra às receitas e roteiros gastronômicos.

O Mangia Bene Experience promete ser uma oportunidade única para os fãs do casal se conectarem com eles em um ambiente descontraído e com muita comida boa. E quem sabe, talvez até aprendam a cozinhar algumas receitas deliciosas com a ajuda de Marcelo e Chris.