Marcelo D2 inova o cenário cultural com Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional – IBORU

O músico carioca abre as portas de um espaço dedicado à evolução do samba tradicional e destaca exposição de fotografia urbana

No coração do Rio de Janeiro, uma revolução cultural toma forma à medida que Marcelo D2, o icônico nome do novo samba tradicional, inaugura o Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional Onde o Coro Come – IBORU. Em parceria com Luiza Machado, o espaço será palco de uma intensa celebração musical entre 25 de janeiro e 22 de março, prometendo não apenas um novo capítulo na jornada artística do músico, mas também um mergulho profundo na musicalidade do samba.

O movimento cultural que começou em 2023 com a Ocupação IBORU, recebendo mais de 120 mil visitantes em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, agora evolui para um novo estágio. Se antes a proposta de Marcelo D2 abrangia arte, moda, educação, tecnologia e comportamento, em 2024, o foco se estreita na música.

O Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional será o epicentro das experimentações sonoras de Marcelo D2, oferecendo ensaios abertos com convidados especiais, lançamentos de livros, oficinas e debates. Um espaço dinâmico, onde a música se entrelaça com a criatividade, promovendo uma verdadeira imersão no universo do novo samba.

No terceiro andar do centro, a inauguração é marcada pela exposição individual “Linhagem Suburbana”, uma visão única e potente do cotidiano do subúrbio carioca pelas lentes de Wilmore Oliveira, também conhecido como Youknowmyface. Com curadoria de Marcelo D2 e Luiza Machado, a mostra conta com 22 fotografias de rua que capturam a essência vibrante e multifacetada da linhagem suburbana.

Assim, Marcelo D2 não apenas reinventa o ritmo do samba, mas também se consolida como um catalisador cultural, trazendo inovação e profundidade para a cena artística brasileira. O Centro IBORU se apresenta como um farol da criatividade, onde o coro do novo samba tradicional ressoa intensamente, ecoando por todo o Rio de Janeiro.

Confira o texto de apresentação da exposição, por Marcelo D2:

“Talvez seja isso que nos aproximou tanto, a gente sabe muito bem (muito bem mesmo) o que é ser um suburbano. Temos orgulho disso, claro, mas mais do que isso a gente sabe os códigos, a conduta, o olhar e o que isso impacta nas nossas vidas.

Conheci o Wil (Youknowmyface) trabalhando e em poucas palavras nos entendemos. Eu sei que ele cresceu me ouvindo e nas primeiras fotos que vi dele sabia que ele tinha o mesmo olhar que eu tenho sobre a Zona Norte do Rio. Quanto mais a gente viajava o mundo juntos, mais eu sentia que sim, nós somos de uma linhagem suburbana, uma espécie de dinastia que aprendeu a amar a cadeira no portão, o calote no ônibus, a média com pão na chapa.

Dividimos essa exposição em três atos:

• Vivências – o olhar sobre esse subúrbio, não só o do Rio mas do mundo todo.

• Como é ser um jovem suburbano – eu percebi que o Wil se conecta muito com esses jovens suas vontades e necessidades e achei imprescindível trazer isso para a exposição.

• Cenografia de subúrbio – imagens icônicas que compõem esse universo.

Então, senhoras e senhores, a Pupila Dilatada traz até vocês YOUKNOWMYFACE encontra IBORU, o subúrbio do Rio de Janeiro pelo mundo.”

Marcelo D2