Longe das telinhas, ator Marcello Antony investe no empreendedorismo e abre nova unidade de hamburgueria

O ator volta ao Brasil em novembro para novo trabalho

Afastado das telinhas brasileiras desde 2017, quando atuou em ‘Malhação – Vidas Brasileiras’, o ator Marcello Antony segue investindo na carreira de empreendedor e no próximo dia 24 abrirá uma nova unidade de sua hamburgueria “Yámã Burguer” no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ator, que reside há mais de três anos em Portugal com sua família, inaugurou sua primeira hamburgueria em 2016, na Barra da Tijuca, e já uma das hamburguerias mais bem frequentadas e consolidadas do Rio de Janeiro. E qual o diferencial? O ‘Yámã Burger’, além de servir deliciosos burgers mistura os tradicionais blends de carnes Black Angus com temperos especiais, tem inspiração vinda da Jamaica, que é um país que Marcello frequenta nas férias junto de sua esposa, a chef Carolina Antony.

“Apostamos grande e acreditamos que mesmo em meio à uma pandemia é necessário empreender, crescer e acreditar que tudo vai dar certo, ideia essa que caminha junto com as vibrações positivas que acompanham o nome da hamburgueria”, diz os sócios Marcello Antony, Carolina Antony e Johnny Villar.



O significado do nome? “Lá na Jamaica, tudo o que a gente pede eles respondem com um ‘yes, man’ (sim, senhor). Só que em função do sotaque deles e da forma com que eles falam, nós sempre entendíamos algo parecido com ‘yámã’. E foi buscando explorar essa fonética, que nós resolvemos batizar a hamburgueria de ‘Yámã’”

A nova unidade fica localizada no polo Gastronômico do Leblon na Zona Sul do Rio. Avenida Ataulfo de Paiva, 1335.

Em novembro, o ator retornará ao Brasil para gravar um novo trabalho, ainda em segredo. Será que ele virá de mala e cuia para, também, ficar à frente das hamburguerias ou irá apenas gravar e ir embora?