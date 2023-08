Marcella Maia comemora aniversário durante viagem de férias na Itália: “O início de uma nova fase”

A atriz que ficou conhecida ao interpretar a personagem Morte na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo

A atriz que ficou conhecida ao interpretar a personagem Morte na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo, agora se prepara para protagonizar pela primeira um filme hollywoodiano. A multiartista fez um balanço de sua carreira e contou planos para o futuro, Marcella Maia está pronta para iniciar uma nova fase. Completando 31 anos de idade nesta quarta-feira (30), a atriz contou que viajou para a Itália para celebrar a data e revelou a sua conexão com o país.

A atriz ficou conhecida pelo seu papel na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, na trama, ela interpretava a personagem Morte.

“Eu tive um dos piores infernos astrais da minha vida neste ano e não tive cabeça para planejar nenhuma festa ou show nesta data, mas senti que tinha que viajar para a Itália para comemorar a chegada dessa nova primavera na minha vida, tenho uma conexão com esse país que sinto que é de outro mundo. Vivi bons momentos por aqui e sempre que estou aqui volto energizada. Estou longe nas negatividades (risos)”, disse a atriz que se prepara para viver a sua primeira protagonista em um filme hollywoodiano.

A artista que completa 31 anos de idade nesta quarta-feira (30), se prepara para viver a sua primeira protagonista em um filme hollywoodiano.

Marcella que estrelou a novela “Quanto mais Vida, Melhor!” (2021) e lançou o seu primeiro álbum “Contraditória” (2023), está pronta para dar mais um passo na sua carreira artística. Ela faz um balanço da sua trajetória e conta sobre seus novos passos.

Além de atuar, ela também é cantora e lançou o seu primeiro álbum “Contraditória” em 2023.

“Eu sou muito realizada na minha carreira. Venci grandes desafios e driblei as estatísticas, olho para o meu passado e sinto orgulho. Não tive nenhum padrinho ou apoio no início da minha carreira, trabalhei sozinha, ouvi muitos ‘nãos’ e driblei o sistema, mas não romantizo todos esses desafios, porque todo esse percurso me adoeceu. Quem diria que a menina pobre do interior de Minas Gerais iria trabalhar com Gal Gadot, estrelar uma novela na Globo, protagonizar capas de revistas, fazer projetos nos streamings e está prestes a fazer uma protagonista em um filme hollywoodiano. Passa um filme nessa cabeça”, disse

Conhecida por interpretar a personagem Morte em “Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, a atriz Marcella Maia. Atualmente, ela mora em Portugal, onde tem se aventurado na produção de conteúdo para plataformas de conteúdos e preparado para começar gravar o seu novo filme em Los Angeles.