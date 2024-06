Marcas gaúchas em Ação: Franquias Superam Enchentes e Revitalizam Negócios

As recentes enchentes no Rio Grande do Sul causaram estragos em várias regiões, afetando duramente muitas empresas, incluindo franquias de renome fundadas no estado. No entanto, a resiliência e a solidariedade das redes de franquias gaúchas têm se destacado, com iniciativas que mostram a força e a união do setor.

O mercado de franquias no Brasil tem apresentado um crescimento significativo. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor registrou um crescimento de 19,1% no primeiro trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, com um faturamento que saltou de R$ 50,854 bilhões para R$ 60,560 bilhões. Entre as mais de 190 mil operações existentes no país, muitas têm suas raízes no Rio Grande do Sul, estado que foi gravemente afetado pelas enchentes.

Para enfrentar os desafios impostos por essa tragédia natural, diversas redes de franquias gaúchas se uniram em uma ação coordenada pela empresa Químea Soluções Ambientais, detentora do Portal Econext. Esta plataforma, que prioriza tecnologias limpas e soluções sustentáveis, lançou o projeto “Marcas Gaúchas: Conheça Franquias Gaúchas que Estão Fazendo a Diferença no Mercado”. A iniciativa reúne 12 redes de franquias, incluindo a Frida Underwear, que teve parte de sua operação produtiva impactada pelas enchentes.

“Sabemos o quanto é importante o apoio de outras empresas e das pessoas. Muitos empresários por aqui perderam a empresa e a casa, mas precisam se reerguer. Esta ação é fundamental neste momento tão difícil,” afirma Camila Julien Reginato, CEO e fundadora da Frida Underwear.

A Químea Soluções Ambientais, através do Portal Econext, tem desempenhado um papel crucial na criação de um ambiente colaborativo que associa sustentabilidade e inovação. O objetivo é contribuir para um desenvolvimento consciente, ajudando as marcas gaúchas a se restabelecerem de forma sustentável e eficiente.

Essa iniciativa não apenas proporciona suporte financeiro e logístico, mas também promove a troca de conhecimentos e experiências entre as empresas, fortalecendo a rede de franquias do estado e preparando-as para enfrentar futuros desafios com mais solidez e inovação.

O exemplo das franquias gaúchas mostra que, mesmo em tempos de crise, a união e a solidariedade podem transformar adversidades em oportunidades de crescimento e fortalecimento. Com o apoio mútuo e iniciativas sustentáveis, essas marcas estão pavimentando o caminho para um futuro mais resiliente e próspero no mercado de franquias.