Marcão do Povo se emociona ao falar sobre vitória em processo sobre caso de racismo

Apresentador respondia a um processo movido pela cantora Ludmilla, mas foi inocentado

O apresentador do programa Marcão do Povo foi inocentado após uma batalha judicial de seis anos travada com a cantora Ludmilla, que o processava por um suposto caso de racismo. Durante o “Primeiro Impacto”, do SBT, Marcão se emocionou ao falar da vitória na justiça.

Apresentador chora ao vivo ao falar sobre a vitória judicial Crédito: Reprodução SBT



A cantora acusava o apresentador de ofender sua honra, após ter sido chamada de “pobre macaca” em janeiro do ano de 2017, quando foi afastado e demitido de seu antigo emprego. Em depoimento, ele havia afirmado que a fala havia sido editada e divulgada na internet, causando uma repercussão negativa.

Na sentença, publicada no último dia 20 de março de 2023, o juiz de direito Omar Dantas Lima, da 3ª Vara Criminal de Brasília, julgou improcedente a ação penal pelo crime de injúria e absolveu o apresentador, afirmando que o vídeo “foi editado para fazer ecoar a palavra “macaca”, isso não induz à conclusão de que o acusado, intencional e deliberadamente, tenha a utilizado para injuriá-la, ofendendo a dignidade ou o decoro em razão de sua raça ou cor”.



Além disso, a decisão judicial aponta que “os relatos da vítima e das testemunhas não demonstram, com a suficiência penal exigida, que o acusado incorreu na prática no tipo penal previsto como de injúria racial”.

Ludmilla processava o apresentador por supostamente “ofender sua honra” Crédito: lood.com.br



Durante o programa o “Primeiro Impacto”, Marcão do Povo falou, emocionado, sobre a inocência comprovada:



“Todo mundo sabe que eu passei por uma tempestade na minha vida quando fui mal interpretado e acabei sendo esculachado, acabei sendo humilhado no Brasil, porque disseram, mentiram sobre mim, editaram, reeditaram um vídeo e saíram me difamando. Por muito tempo, muitas pessoas olhavam às vezes de cara feia pra mim. Me condenaram, não me julgaram, mas me condenaram. Só que se esqueceram que o advogado dos advogados é Deus, é Jesus Cristo. E mais uma vez eu queria dizer pra todo mundo que aqui está a minha inocência [mostrando a decisão judicial] diante de tudo que fizeram comigo. Aqui está a sentença que foi proferida ontem, que foi publicada pelo poder judiciário do Distrito Federal, onde eu estava sendo processado”, afirmou.



O apresentador ainda acrescentou: “Eu perdi meu emprego na época, mas só que Deus me deu uma nova oportunidade. O Silvio Santos viu e, tocado por Deus, ele falou: esse rapaz é inocente. E acreditou em mim. E aqui estou provando mais uma vez pra todos no Brasil inteiro a minha inocência”.