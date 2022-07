Marcão do Povo assume sociedade com empresa de planejamento funerário

O vice-líder de audiência matinal do SBT aproveita sua notoriedade e fama no meio televisivo e se torna o mais novo sócio da Viva Mais Plan

O jornalista e apresentador Marcos Morais, conhecido popularmente como Marcão do Povo, vice-líder em audiência como âncora do Primeiro Impacto, programa de notícias matinal do SBT, é o novo sócio da Viva Mais Plan, empresa voltada ao serviço de planejamento funeral familiar.

Aproveitando o sucesso que tem o seu nome, Marcão, que já atua como parceiro e garoto propaganda da empresa há dois anos, inicia sociedade com a Viva Mais Plan e declara estar muito feliz com a novidade.

“A minha entrada como sócio na Viva Mais Plan veio de dois anos de muito trabalho como garoto propaganda, de estar lado a lado das famílias que realmente necessitam e às vezes não têm condição, e eu vi que é uma empresa muito séria, que tem propósito. Jeferson Santana (também sócio da empresa) tem feito um trabalho muito importante perante toda a sociedade, e isso me agradou bastante, saber que além de ser uma empresa que realiza um ótimo trabalho, também tem esse compromisso social na vida das pessoas, então estou muito feliz de fazer parte da Viva Mais Plan e, se Deus quiser, vão ser muitos e muitos anos de trabalho”, comemora o jornalista.

Marcão conta que sua maior motivação ao fechar a sociedade com a Viva Mais Plan é poder colaborar com as famílias

O planejamento funeral familiar oferecido pela Viva Mais Plan oferece a custo acessível o suporte necessário à família na ocasião do falecimento de um de seus entes queridos. Assim, evita o desconforto, a burocracia e os gastos abusivos nesta hora tão difícil em que os familiares estão fragilizados.

Com planos a partir de R$39,90 por mês, que se estendem ao cônjuge e filhos, a empresa disponibiliza aos clientes atendimento 24h, profissionais especializados em trâmites funerários, urna de alta resistencia, transporte do corpo, locação de sala de velório, empréstimo de gaveta ou carneira, cremação e tanatopraxia, além de serviços extras, como consultas médicas através da telemedicina.

Com um currículo vasto que contempla importantes experiências profissionais, Marcão já teve passagem na TV Girassol, afiliada da Rede Bandeirantes; TV Goiânia, também afiliada da Rede Bandeirantes; RecordTV e, desde 2017, atua como apresentador do Primeiro Impacto, no SBT.

Sobre suas atividades, o âncora explica que além de ser apresentador e agora sócio da Viva Mais Plan, também atua em outras empresas. “Eu tenho o meu trabalho no SBT como apresentador do “Primeiro Impacto”, e também tenho como parceria e como garoto propaganda outras empresas, mas, atualmente eu estou com a Viva Mais Plan, a qual já temos aí quase dois anos (de trabalho), e agora com esse novo projeto de sociedade, então tem sido fantástico pra mim, além da Akiwell, que é uma empresa na qual sou embaixador, e eu também tô muito contente porque as coisas estão acontecendo”, explica Marcão.

O novo sócio da empresa de planejamento funeral familiar conta, em entrevista, que sua maior motivação ao fechar a sociedade é poder colaborar com as famílias. “Se for pra contribuir, se for pra poder ajudar a família, se for pra estar do lado de quem precisa, eu tenho ótimas expectativas! Porque o Jeferson já é uma pessoa que dispensa comentários, e acima de tudo por ser sócio agora de uma pessoa que acima de tudo tem Deus em sua essência, tem compromisso, então tô muito satisfeito e muito contente”, finaliza.