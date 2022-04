Marca de cosméticos investe em nanotecnologia e adentra mercado vegano brasileiro

WESS Professional lança linhas de produtos para cabelo pensando na diversidade brasileira e com foco em componentes que não impactem o ambiente

Focada no desenvolvimento de cosméticos capilares veganos e com nanotecnologia, a WESS Professional vem realizando pesquisas desde 2018 para oferecer o que há de melhor em produtos para diferentes tipos de cabelos.

Pensando na pluralidade brasileira, a marca iniciou suas vendas em outubro de 2021, adentrando ao mercado deste segmento, onde o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial, além de representar 45,8% de todo o consumo da América Latina, de acordo com o Euromonitor 2020, e ser um importante centro de exportação.

Indo na contramão da crise ocasionada pela pandemia, no ano passado o crescimento da empresa foi de quase 5%, com vendas totalizando R$ 128 bilhões, muito por conta também da busca por produtos que gerem menos impacto e não sejam prejudiciais à saúde.

“Estes fatores levaram as brasileiras a se preocupar mais com a saúde, em função da pandemia, e a eliminar os ingredientes “ruins” da rotina e a dar preferência aos que ajudam a fazer ‘o bem’ para o meio-ambiente”, afirma Rodrigo Andrade Betti, CEO da marca.

Com os hábitos de consumo mudando, os componentes sintéticos, geralmente encontrados nos cosméticos, passam a ser substituídos por ingredientes naturais, veganos e orgânicos, extraídos de forma sustentável da natureza.

Um levantamento realizado pela Nielsen, no ano passado, mostra que os “clean beauty” (produtos de beleza livres de parabenos, sulfatos, ftalatos, corantes e fragrâncias artificiais, entre outros ingredientes) movimentaram US$ 406 milhões nos Estados Unidos, totalizando um crescimento de 8,1% (número maior que o do mercado de beleza e cuidados pessoais norte-americano, que cresceu apenas 2%), tendência esperada no Brasil.

O CEO da WESS detalha que “todos os produtos da WESS Professional são 100% veganos e ‘Less Water’, ou seja, há pouco consumo de água na sua produção (são mais concentrados e hidrofílicos – usam a água nos cabelos molhados para atingir os fios)”.

“A WESS Professional compreende uma nova postura das brasileiras, que buscam por resultados efetivos e que não danificam os cabelos”, complementa Rodrigo.

Além de veganas, as linhas WESS Professional são produzidas com partículas nano (menor cem vezes que as usadas nos cosméticos tradicionais para cabelos, o que permite que realmente sejam levados aos fios todos os nutrientes capazes de recuperá-los).

Para o futuro, o mercado de produtos de beleza veganos promete ultrapassar US$ 21,4 bilhões até 2027, a uma taxa de crescimento anual de 5,1% nos próximos sete anos, segundo pesquisa da MarketGlass.