Maratona do escritor: Lilian Cardoso, especialista em marketing literário, promove quarta edição do evento gratuito

A partir de hoje (25), serão quatro dias de aula online sobre as tendências do mercado e estratégias para publicar e divulgar melhor a obra

Não basta escrever bem, com a oferta alta de escritores, para se destacar no mercado, alcançar o sucesso no segmento desejado, ou, quem sabe alcançar a marca de um best-seller, é necessário ter estratégia.

Quarta edição do evento Maratona do Escritor começa hoje (25) às 20h

Pensando nisso, a especialista em marketing literário e diretora da LC – Agência de Comunicação, Lilian Cardoso, promove a quarta edição do evento Maratona do Escritor. Serão quatro dias de aulas gratuitas – de 25 a 28 de julho – sobre as principais tendências do mercado e estratégias para publicação e divulgação de um livro.

A programação inclui conteúdos sobre todas as etapas, desde como trabalhar a audiência antes mesmo da publicação. A construção dos arquétipos – do autor, dos personagens e leitores -, marketing digital, negociação com editoras e estratégias personalizadas estão entre os temas abordados para que os autores saibam como tornar o livro um produto atrativo, com originalidade. A edição anterior do evento foi um grande sucesso e reuniu mais de dez mil participantes.

Especialista em Marketing Literário, Lilian Cardoso, fala da importância de ter estratégia de mercado

A transmissão das aulas será no Youtube, sempre às 20 horas, e os interessados devem ser inscrever gratuitamente pelo site www.maratonadoescritor.com.br.