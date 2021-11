Maraisa posta última conversa com Maríllia Mendonça e agradece a Deus

A cantora tem postado constantemente em suas redes sociais dividindo com seus fãs e seguidores a dor da perda da amiga

A cantora Maraisa tem usado suas redes sociais como uma ferramenta para dividir o peso da dor de ter perdido sua melhor amiga, a cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na última semana.

Na madrugada desta segunda-feira, (8), a cantora postou em seu Twitter, o print da última conversa com Marília, no grupo das duas com a também cantora Maiara, onde se declarava: “Amo muito vc! Não esquece disso”. Na legenda escreveu: “Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir”.

Maraisa também postou um print onde as músicas do projeto “Patroas”, criado pela dupla Maiara e Maraisa e Marilia Mendonça, se encontram no topo das 200 músicas mais ouvidas no Spotify, e lamentou: “e vc nem viu meu Deus! Deu certo meu amor! Mas não era pra ser desse jeito”.

A cantora também postou uma foto da mãe de Marília, dona Ruth Moreira, a elogiando pela força e Fé: