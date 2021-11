Maraisa emociona com foto de anel em homenagem a Marília Mendonça: “Nosso infinito na eternidade”

Cantoras eram amigas de longa data e estavam com projeto musical juntas

Sem dúvida alguma, a dupla Maiara e Maraisa tinham Marília Mendonça como uma irmã, mais do que uma parceira e amiga musical. As três acabaram de lançar uma nova música juntas, “Esqueça-me Se For Capaz”, e o projeto “Patroas”, onde rodariam o Brasil fazendo shows juntas.

Maraisa prestou homenagens à Marília no Twitter

E nesta madrugada, (6), a cantora Maraisa postou um anel com o símbolo do infinito e escreveu em seu Twitter (@Maraisa): “Nosso infinito na eternidade”. E em outro tweet: “Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim”, lamentando a morte da amiga.

Cantoras eram consideradas as ‘patroas’ do sertanejo no Brasil

A cantora Maiara ainda prestou nenhuma homenagem em suas redes sociais até o fechamento da matéria, mas nem é necessário, pois sabemos a dor que todos os amigos estão sentindo.

Projeto entre as cantoras ‘As Patroas’

O velório da cantora Marília Mendonça e do tio, Abicieli Silveira, está marcado para este sábado (6) das 13h às 16h, no Ginásio Goiânia Arena, e será aberto ao público. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local para o adeus à cantora.