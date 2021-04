Maquiadora investe em micropigmentação para driblar crise no Rio de Janeiro

Maquiadora atuante no eixo Rio/São Paulo , Layla Fig também precisou se reinventar na pandemia

A pandemia veio para mudar, radicalmente, a realidade do mundo inteiro. E para a empreendedora Layla Fig, não foi diferente. Desde 2014 trabalhando com maquiagem, precisou se reinventar para driblar a crise do covid-19 e encontrou na micropigmentação a solução para continuar trabalhando.

Layla que antes fazia faculdade de farmácia, contou que foi através de “uma crise“ que encontrou a paixão profissional. “Passei por um momento de muita frustração durante a preparação do meu casamento, na hora da minha maquiagem. Chorei, tentei arrumar, mas a situação não melhorou. Então, uma amiga me sugeriu fazer um curso profissional. Resolvi acatar o conselho e no meio do curso, já estava com diversos clientes e com total autonomia na area“, contou.







De lá para cá, a empreendedora que também é destaque nas redes sociais, aumentou a cartela de clientes, inclusive de famosos, como a ex-BBB Gleice Damasceno, a atriz Monique Alfradique e Paloma Bernardi, a influencer Antonia Fontenelle, a modelo Duda Reis, entre outros.

Mas, com a crise instalada pelo coronavírus, e consequentemente o cancelamento de festa e eventos devido ao isolamento social, Layla encontrou na micropigmentação uma maneira de burlar a falta de renda.

“Acredito que assim como eu, diversas pessoas tiveram que encontrar uma solução para enfrentar essa pandemia. Em 2020 comecei a fazer o curso de micropigmentação, e me encontrei mais uma vez na minha profissão“, contou.

“Usei as redes sociais para divulgar meu trabalho, e o fato de ser conhecida pela qualidade do meu trabalho, me ajudou a captar mais clientes. Durante o ano, atendi mais de 200 clientes, claro, sempre respeitando as normas sanitárias“, comentou.

O sucesso é perceptível. E entre os procedimentos que mais fazem sucesso estão a neutralização e revitalização labial e nas sobrancelhas a técnica de shadow e fio a fio, para realçar o olhar.