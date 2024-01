Maquiadora brasileira Day Sena é contratada por Anna Mariana Casemiro para cuidar de seu cabelo e maquiagem durante evento em Dubai

Anna Mariana Casemiro é esposa do capitão da seleção brasileira, Casemiro, e contratou Day com exclusividade para prepará-la para o evento de premiação do Globe Soccer Awards, na qual o marido participou

A maquiadora brasileira Day Sena, que mora e trabalha em Londres, foi contratada por Anna Mariana Casemiro, esposa do capitão da seleção brasileira e estrela do Manchester United, o jogador Casemiro, para uma missão especial em Dubai. A ocasião foi a 14ª edição do Globe Soccer Awards, um evento de prestígio que celebra os maiores talentos do futebol internacional.

Anna Mariana Casemiro, esposa do jogador que atua no Manchester United, escolheu Day Sena para cuidar de sua maquiagem e cabelo para o evento. Day Sena, que já cuidou da beleza da musa em outras ocasiões e já é conhecida por trabalhar com personalidades em grandes ocasiões, revelou os detalhes exclusivos de sua experiência em Dubai.

“A Anna Mariana Casemiro já é minha cliente, e já foi atendida em Manchester. Desta vez, ela me contratou para vir fazer a maquiagem e o cabelo dela aqui em Dubai, porque o marido dela veio participar de uma premiação importante para o futebol”, conta Day.

A maquiadora foi tratada com todo o luxo que Dubai oferece, e ficou hospedada no prestigioso Atlantis The Royal, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Day descreveu a produção para a premiação: “Eu fiz uma maquiagem marcada nela, contorno, olho mais marcado, puxado, delineado, mais evidente, e um cabelo, um coque alto, fechado, partido no meio, que está usando muito agora.”

O evento, que contou com a presença de diversas celebridades, incluindo Cristiano Ronaldo, Georgina, e outros jogadores renomados, foi a 18ª edição da Conferência Internacional de Esportes de Dubai, realizada em conjunto com o 14º Dubai Globe Soccer Awards. Erling Haaland foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação. Casemiro foi homenageado com o Player Career Award, o Prêmio Carreira.

Day Sena, que viaja frequentemente para atender suas clientes VIPs ao redor do mundo, compartilhou que esta não foi sua única experiência internacional recente. “Na virada do ano, eu viajei durante 18 dias com uma cliente para o Catar, Maldivas e Dubai. Minha vida é essa, pelo mundo, atendendo minhas clientes VIPs, fazendo cabelo e maquiagem todos os dias, estou muito feliz”.