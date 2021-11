Maquiador e cabelereiro de Luciana Gimenez era registrado como empregado doméstico

Sergio acredita que tenha sido demitido por questões financeiras, mas afirma que nunca recebeu um feedback

Em uma entrevista sincera ao programa ‘Na Lata’, de Antonia Fontenelle’, Sergio Di Vicentin falou sobre a carreira, a vida e o tempo em que trabalhou como maquiador e cabelereiro no programa de Luciana Gimenez. Apesar de não gostar de falar sobre o assunto, ele revelou que a apresentadora tinha assinado a carteira de trabalho dele como empregado doméstico.

As imagens da capa do livro de Sergio representam histórias de celebridades que ele conta na obra

Após trabalhar quase 20 anos com Luciana e ser demitido sem muitas explicações, Sergio está lançando o livro ‘A história sem maquiagem’. Na obra, ele vai contar um pouco dos bastidores da televisão brasileira, abrindo ao público tudo que rola nos estúdios.

Para Fontenelle, Sergio deu alguns pequenos spoilers sobre assuntos que ele nunca gostou de falar muito, mas precisava colocar para fora. O maquiador contou que começou a trabalhar com Luciana assim que chegou ao Brasil. Por 17 anos da vida dele, ele afirmou ter trabalhado diariamente, até em feriados, sem receber os direitos trabalhistas. Após todos esses anos, a apresentadora o chamou para fazer um acordo.

“Joguei 17 anos no lixo porque o acordo só beneficiou a ela”, afirma Sergio. O maquiador assinou diversos documentos abrindo mão dos direitos que deveria receber por todo esse tempo de casa. Em troca, ele finalmente teve a carteira assinada. Ele ficou registrado por dois anos, até que no início da pandemia, Luciana disse que precisaria abaixar o salário dele por “bem menos da metade”. Sergio não aceitou e foi demitido. “Era uma forma injusta de negociação porque eu já tinha ‘abrido mão’ dos 17 anos”.

Quando Sergio foi fazer a homologação de saída do emprego, ele se assustou ao descobrir que a carteira tinha sido assinada como empregado doméstico e não como profissional da beleza. O maquiador afirma que a profissão o proporcionou várias experiências maravilhosas, como conhecer novos lugares e pessoas, mas ele saiu do emprego decepcionado com tudo que aconteceu.