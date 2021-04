Manu Gavassi e Anavitória estrelam campanha para Anacapri produzida pelo Soko

Estrelando uma campanha de moda pela primeira vez juntas, o trio de amigas celebra suas mães de forma carinhosa e nostálgica, a ação para o dia das mães tem a direção criativa de Manu Gavassi

Juntas pela primeira vez em uma campanha de moda, Ana Falcão e Vitória Caetano – do duo AnaVitória – e Manu Gavassi estrelam a nova coleção da Anacapri, do grupo Arezzo&Co, para homenagear e celebrar o Dia das Mães.

A campanha busca mostrar, além dos novos produtos, o vínculo entre as artistas e suas mães, de uma forma diferente. A marca convidou as amigas para reinventarem a maneia como se expressam, o que foi feito de maneira criativa, nostálgica e afetiva, ao escreverem cartas bem pessoais para suas mães, criando um ambiente emocionante e intimista.

Ana, Vitória e Manu escreveram cartas elogiando e registrando a cumplicidade e carinho que cada uma tem com suas mães, trazendo o toque acolhedor que todos associamos a figura “mãe”. Essa perspectiva junto a um toque artístico, encaixa perfeitamente à inspiração da marca para o desenvolvimento da campanha, que traz em sua nova coleção clássicos revisitados com cores e brilhos que são tendências da temporada.

Com o lançamento, a ocasião é triplamente espacial, pois o trio de amigas estrelam, pela primeira vez, uma campanha de moda cheia de personalidade, assim como elas. Respeitando todas a medidas de segurança, a coleção e a campanha chegaram ao público na última sexta-feira (16) no site da marca, lojas físicas abertas e canais digitais, com foco no Whatsapp, para as demais lojas com restrição de abertura.