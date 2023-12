Manu Berger, sobrevivente de melanoma, inicia doação de 100 litros de protetor solar em ação nacional

CEO e ativista promove conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce

Catarinense radicada em São Paulo, Manu Berger, empresária, autora e palestrante, está dedicando esforços significativos para combater o câncer de pele, uma batalha que ela própria travou aos 25 e 27 anos, quando foi diagnosticada com melanoma, uma forma rara e agressiva da doença.

Em 2021, Berger lançou o projeto “Sua Pele é um Luxo”, uma iniciativa focada na conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer de pele. Este ano, como parte do Dezembro Laranja, Manu planeja doar 100 litros de protetor solar para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação solidária, que ocorrerá ao longo de dezembro e janeiro de 2024, não apenas fornece proteção física contra os raios nocivos do sol, mas também busca fomentar um diálogo sobre a importância dos cuidados preventivos e a urgência do diagnóstico precoce.

Os beneficiados incluem três movimentos representativos: Pimp my Carroça, em São Paulo, que visa tirar catadores de materiais recicláveis da invisibilidade; Equipe do Bem, em Florianópolis, responsável por ações como “Refeição Solidária” e “Banho do Afeto”; e Cabruca Cooperativa, uma cooperativa agrícola no Sul da Bahia.

Manu Berger enfatiza que, além do aspecto prático da doação, a ação tem um significado simbólico, lembrando a população da importância do uso de protetor solar e informando sobre a gravidade do câncer de pele. Ela expressa seu compromisso em utilizar sua experiência pessoal para conscientizar e combater essa doença com impacto significativo na sociedade brasileira.