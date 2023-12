Mansão onde Glória Maria morou na Gávea está à venda por R$14,5 milhões

O imóvel tem área total de 1.100m², com seis quartos, 10 banheiros e espaço para até oito carros. Imóvel construído em 1980 foi reformado e conta com moderno sistema de ar-condicionado embutido

Uma mansão que um dia abrigou a jornalista Glória Maria e suas filhas, Laura e Maria, no coração do sofisticado bairro da Gávea, agora está disponível para quem busca um estilo de vida verdadeiramente único. A obra-prima arquitetônica de 1.100 m² na rua Embaixador Carlos Taylor não é apenas uma casa; é um item de luxo e elegância que marcou a vida da apresentadora.

Glória Maria, conhecida por sua discrição, viveu nesta mansão triplex com suas filhas durante anos. Apesar de tentativas repetidas, a jornalista não conseguiu adquirir a propriedade, pois o proprietário resistiu à venda. O Fantástico, após sua morte, permitiu uma visão íntima do interior da casa, enquanto as filhas ainda moravam nela. Agora, essa joia imobiliária está pronta para acolher novas histórias.

Ao adentrar os portões, um espetáculo de paisagismo que parece ter sido cuidadosamente esculpido pela natureza. Dois pequenos lagos, pontes delicadas e uma fachada imponente antecedem a entrada majestosa. O compromisso com a privacidade é evidente com a presença de um escritório independente e uma guarita para segurança privada, proporcionando aos futuros moradores um ambiente tranquilo e protegido.

A mansão, agora à venda, é um exemplo exuberante de sofisticação e funcionalidade. Com seis quartos, sendo quatro suítes amplas e modernas, dez banheiros e oito vagas de garagem, oferece o equilíbrio perfeito entre grandiosidade e intimidade. A área de lazer, que inclui um salão de festas, eleva o patamar da experiência residencial.

Além do luxo, a propriedade abraça a sustentabilidade, incorporando placas fotovoltaicas para captação de energia solar. Este toque moderno contribui para a preservação do meio ambiente e demonstra um compromisso com práticas inovadoras e a modernidade do imóvel cuidadosamente reformado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A casa, com uma construção sólida e recuada, se destaca pelo pé direito altíssimo, peças amplas e climatização. Os jardins com paisagismo exuberante, um lago com ponte conceitual e uma piscina deslumbrante contribuem para uma experiência visual única.

No térreo, um varandão frontal leva a um salão imponente com pé direito duplo, um lustre de cristal com 96 lâmpadas e um piano de cauda. O espaço é iluminado por um sofisticado projeto de iluminação, enquanto um jardim de inverno decorado e iluminado adiciona um toque de serenidade.

O pavimento intermediário revela quatro grandes suítes, todas com walk-in closets, modernos banheiros e uma vista esplêndida. O pavimento superior surpreende com um family room espaçoso, um bar planejado com copa de apoio e dois terraços panorâmicos que oferecem vistas da cidade.

Além disso, a edícula oferece amplo espaço para trabalho e manutenção do imóvel, além de mais três quartos e dois banheiros e lavanderia coberta e descoberta. A mansão, agora disponível para venda por R$14,5 milhões e também poderá ser alugada por R$45 mil mais despesas de condomínio e IPTU, que somam R$4.300,00. , é mais do que uma propriedade; é uma experiência de vida regada de conforto, espaço e ambientes únicos. Com uma localização privilegiada na Gávea, oferece o acesso conveniente a diferentes partes da cidade, e a chance de se tornar parte de uma história que inclui a vida de Glória Maria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a mansão:

Casa em condomínio triplex

Área total: 1.100 m²

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dormitórios: 4 suítes, 2 quartos

Banheiros: 10

Vagas de garagem: 8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ano de construção: 1980

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: Villa Ipanema Imobiliária