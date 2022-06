Mansão do Clodovil é invadida e caseiro é mandado embora

A propriedade foi construída em área de preservação ambiental e pode ser demolida

Mesmo já não estando aqui há mais de 13 anos, o apresentador Clodovil Hernandes ainda não teve a paz que merecia. O nome dele voltou a ser assunto quando um grupo de youtubers do canal Lolo Bolado invadiu a mansão do estilista localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Isso virou caso de polícia e o caseiro foi até mandado embora pelos atuais responsáveis pelo local.

Sem herdeiros, a linda e enorme mansão que há 13 anos abrigava Clodovil, hoje está nas mãos da Justiça e com possibilidade de ser destruída. A residência de 3 mil m2 foi construída em uma área de preservação ambiental e hoje é disputada, por isso o Ministério Público (MP) está pedindo que a casa seja totalmente destruída.

Até então, a propriedade estava fechada para qualquer tipo de visitante, mas foi invadida por três rapazes por trás do canal Lolo Bolado, comandado por Luan. Os integrantes já gravaram vários vídeos invadindo residências alheias e contaram em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, o porquê de fazerem isso. “É curiosidade porque, um exemplo é aqui [mansão do Clodovil], se não fosse a gente o Brasil não ia ver como estava a casa dele hoje”, explicou um deles.

Em 2018, a mansão, que é avaliada em R$1,6 milhão, chegou a ser leiloada pela metade do preço, mas a compradora desistiu do imóvel depois de ver os problemas da propriedade e ficar ciente das questões ambientais. A residência, como é visto nas imagens, está aos pedaços, isso por falta de cuidados e também por já ter sido parcialmente demolida a pedido do MP.



No dia da invasão, o caseiro não estava no imóvel e o vídeo que mostrava cada cômodo da mansão foi publicado no YouTube. Depois, os integrantes ainda tentaram voltar no local, mas foram surpreendidos pelo caseiro, que chamou a polícia. Ele trabalhava no local há mais de cinco anos e foi demitido.

“Fui despedido por justa causa por vocês. Seus ‘likes’ vão custar caro para vocês”, disse o caseiro para os integrantes do canal durante reportagem da Record TV. O homem revelou ainda que após a divulgação do vídeo, houveram várias outras tentativas de invasão à mansão. “A gente não forjou nada e não quebrou nada. Do jeito que a casa estava, a gente deixou”, disse um dos youtubers.