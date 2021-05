Cantora Manola dá star em novo momento da carreira com hit “Refúgio”

A cantora Manola apresenta nesta sexta-feira (7) a quarta faixa autoral. “Refúgio”, de composição da própria artista, que inaugura um novo momento na carreira. Na faixa, onde se permitiu ousar, a cantora traz melodias sofisticadas e poesia.

A artista carioca relata que o novo single faz parte de uma reflexão e sobre amor e caos. “Começou com o termo morrer de amor. Eu adoro a frase do Mário Quintana ‘tão bom morrer de amor e continuar vivendo’. Não sei a intenção dele ao certo com essa frase, mas pra mim é perfeita quanto eu me entrego a um amor, quebro a cara, “morro”, né? Por assim dizer, mas continuo viva e grata por ter tido a experiência de sentir e amar de verdade. Além disso, tem o termo ‘La Petit Mort’, que em francês se refere ao orgasmo feminino, pequena morte, acho que mais especificamente sobre o momento pós orgasmo. Há anos eu tenho o livro de fotografias do Santillo e Dian Hanson da TASCHEN com esse nome, sempre me marcou muito. Me ajudou a dar uma conotação mais leve e casual ao termo ‘morrer de amor’. Então a partir daí, sabia que queria fazer uma música sobre se entregar a uma paixão despretensiosa de muito prazer”.

Manola

A cantora também diz que “Refúgio” é uma continuidade do seu single anterior, “Dias Ferreira”, e que faz várias analogias sobre a música na nova faixa: “Eu quis dar um senso de continuidade e dialogar com a minha última música ‘Dias Ferreira’, então coloquei ‘me tirou do Leblon’ em referência à ‘Dias Ferreira’ e também a parte ‘não sei se foi em Trancoso ou aqui no Joá’ que lembra o trecho ‘’se foi no Belma, Garoa ou Jobi’ além do trecho onde digo ‘me conduziu’, que dá solução para meu pedido em ‘Dias Ferreira’ de ‘pode me guiar que eu não sei pra onde ir’”, reflete.

Acompanhada de um vídeo ilustrativo com a letra da música, “Refúgio” continua refletindo a linguagem “pop urbana” apresentada nos últimos trabalhos de Manola. A cantora ainda contou que o objetivo é fazer com que as pessoas se sintam mais relax. “Se quem ouvir ‘Refúgio’ tiver um momento de relaxamento, felicidade e escape da rotina, se eu conseguir tirar um sorriso ou suspiro de alguém, vou ficar muito feliz! Eu só quero que essa música seja um cafuné para as pessoas, que nos ajude a fantasiar e pensar em coisas boas”.

O novo single já está disponíveis nas em todas as plataformas digitais.