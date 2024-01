Manola lança clipe de “Deixa”, com participação de Rodrigo Auad

Lançamento ocorreu sábado (13) no Yotube

A cantora carioca Manola lançou no último sábado (13), às 12h, em seu canal no Youtube, o clipe da música “Deixa”, que teve a participação do também cantor carioca Rodrigo Auad. A música faz parte do primeiro EP da carreira de Manola, intitulado “Passageiro”, que possui 6 músicas inéditas, sendo, na ordem de lançamento: Chora, Privê, Amor Cheio de Marra, Passageiro, Saudade e Deixa.

“Foi muito divertido gravar esse clipe. A referência estética foi o filme ‘Match Point’ do Woody Allen, especialmente a icônica cena da grama. A experiência como um todo foi ótima, mesmo com alguns contratempos engraçados”, contou Manola. A artista também revelou que a gravação do clipe produzido por Mônica Biude e dirigido e editado por Vinícius Vellys, foi uma experiência muito engraçada e desafiadora, com uma chuva artificial intensa e imprevistos acontecendo.

A música que é pertencente ao estilo urban pop e tem como missão proporcionar reflexões sobre a liquidez das relações trata sobre os desafios de resolver se arriscar novamente em um relacionamento e questiona a autopreservação contra a entrega aos sentimentos intensos. “Deixa’ dá fim ao EP que planeja discutir estes assuntos e incentivar a autoconfiança e a seguir seus sonhos, sem medo do julgamento das outras pessoas.

“Amei receber o convite da Manola pra colaborar na gravação de ‘Deixa’. Amo escrever versos, e consegui expressar bem minha veia poética na participação especial. Gosto da mensagem ambígua da música, que é o que acontece muitas das vezes quando conhecemos alguém. Será que vamos nos ver mais? Será que foi algo só do momento? Fica um mistério no ar que faz parte da vida, de viver, de apaixonar e se apaixonar, amar exige coragem. E ver a Manola com o EP ‘Passageiro’ me mostrou a veia corajosa que ela tem também”, comentou o cantor e compositor Rodrigo Auad sobre a sua participação na canção.