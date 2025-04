Manola lança a terceira temporada do podcast “Que Não Saia Daqui” com foco em bem-estar e convidados especiais

Cantora, apresentadora e empresária, Manola anuncia uma nova fase para o seu podcast, “Que Não Saia Daqui”, com uma proposta renovada e um olhar voltado para o bem-estar, autoconhecimento e experiências inspiradoras. Após uma reflexão sobre sua própria jornada e a constante busca por evolução, Manola abre espaço para vozes diversas e autênticas, transformando o podcast em um ambiente de conversas íntimas e aprendizados valiosos.

Inspirada pela sua própria trajetória de múltiplos “começos” e pela crença de que a vida é um aprendizado contínuo, Manola expande o escopo do “Que Não Saia Daqui”. A nova temporada trará entrevistas com convidados apaixonados pela vida, que compartilharão suas histórias de carreira, experiências pessoais e o que os torna únicos. O objetivo é oferecer aos ouvintes conhecimento, inspiração e ferramentas para buscarem suas versões mais autênticas e viverem com mais maturidade e clareza.

Essa nova direção do podcast reflete também o momento atual da carreira de Manola, que se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum, “The Prize”, celebrando cinco anos de trajetória musical. O álbum, que incluirá músicas já lançadas e inéditas, como a introspectiva “It’s Not Me, It’s Me”, explora temas de autossabotagem, autorresponsabilidade e a busca por uma relação mais saudável consigo mesma – temas que ecoam a nova proposta do podcast.

Os episódios da nova temporada do “Que Não Saia Daqui” estreiam todas as quartas-feiras, às 19h, no YouTube e nas plataformas de streaming. Os ouvintes podem esperar conversas profundas, insights valiosos e muita inspiração para o seu dia a dia.

Sobre Manola:

Manola é uma artista multifacetada que transita com autenticidade entre a música e a comunicação. Cantora, compositora, criadora de conteúdo e empresária, utiliza sua voz e letras pessoais para explorar temas como amor-próprio e relacionamentos, inspirando o público a viver com liberdade e verdade. Sua crescente carreira musical, com mais de 20 canções lançadas e reconhecimento em plataformas digitais, caminha lado a lado com sua paixão por conectar pessoas e promover o bem-estar.

Idealizadora e apresentadora do podcast “Que Não Saia Daqui”, Manola cria um espaço intimista dedicado a conversas profundas sobre desenvolvimento pessoal, propósito e bem-estar. Nesta terceira temporada, com estreia em 16 de abril, ela recebe convidados especiais para compartilhar suas histórias e sabedorias, com o objetivo de inspirar os ouvintes a trilharem seus próprios caminhos com autenticidade. A proposta do podcast reflete a própria jornada de Manola, marcada por múltiplos “começos” e pela crença no aprendizado contínuo.

A produção do podcast “Que Não Saia Daqui” conta com a parceria da V7 Filmes, uma produtora audiovisual que oferece uma gama completa de serviços, desde a concepção de roteiros até a pós-produção. A V7 Filmes trabalha com diversos clientes, incluindo personalidades como Bianca Salgueiro, Deborah Evelyn, Daniele Hypolito e Renato Rabelo, e também oferece serviços de gerenciamento de mídias sociais. Sua expertise em criação de conteúdo e produção audiovisual contribui para a qualidade e o alcance do podcast.

