Manola encanta com vídeos de superação e lança ‘Chora’

A cantora Manola está conquistando o mundo com sua liberdade e autenticidade, e sua trajetória musical está prestes a ganhar um novo capítulo emocionante. Com três anos de carreira na música, a artista anunciou sua parceria com a renomada empresa Na Moral, que já alavancou nomes como Marcelo D2 e Pitty para o sucesso nacional. O resultado imediato dessa colaboração é o lançamento do single “Chora”, que chegou ao público nesta sexta-feira, dia 1º de setembro.

O single “Chora” chega como parte do novo projeto de Manola e vem acompanhado de um videoclipe gravado em Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo foi concebido e dirigido pela própria artista, capturando a essência da canção de forma única.

A faixa “Já tô longe, agora chora!” é uma ode à superação de términos amorosos. Manola compartilha sua visão sobre a música: “Às vezes a gente fica insistindo num relacionamento ou naquela pessoa que não se compromete, mas chega uma hora que não dá mais, e a gente consegue ver a situação com mais clareza e se afastar. Estar longe, mais do que geograficamente, é um estado de espírito. Estar longe do que te fez mal e em busca do que está alinhado com o seu sentido de vida.”

O videoclipe de “Chora” foi filmado no icônico Central Park, um lugar que Manola ama e que tem um significado especial para a história da música. O contraste das árvores com os imponentes prédios de Nova York cria um cenário impressionante para o clipe e reflete o tema da canção.

Este lançamento marca o início da parceria de Manola com a Little Glass Records, uma gravadora que abriga grandes nomes da música, como ANXIETY, IZRRA e Priscila Tossan. A gravadora também é conhecida por produzir eventos de destaque, como o Soho Sessions.

Manola compartilha sua empolgação com esse novo capítulo em sua carreira: “É uma grande conquista fazer parte desses dois times incríveis. Tenho aprendido muito com o Marcelo Lobatto e estamos desenvolvendo grandes passos para a expansão da minha carreira como cantora. Fechar com a Little Glass é o primeiro passo desse novo momento.”

“Chora” é apenas a primeira de muitas novidades que Manola tem reservadas para seus fãs em 2023. Com seu talento e autenticidade, ela promete continuar encantando o mundo da música.