Manola apresenta performance de “Vaza” no BreakTudo Awards

Cantora concorreu ainda na categoria “Artista a Despontar”



O BreakTudo Awards 2022 aconteceu na noite desta terça-feira (22), e a cantora Manola foi uma das atrações musicais. A artista lançou recentemente seu novo single “VAZA” e teve sua música apresentada para o público na premiação.

Este é o segundo ano consecutivo em que Manola se apresenta no BreakTudo Awards (Fotos: Tauan Asensi)



“É sempre uma delícia performar no BreakTudo Awards, sou muito grata pela oportunidade, fiquei muito feliz pela indicação ao prêmio Artista A Despontar! Nesse clima de retrospectiva e celebração de final de ano, escolhi cantar ‘VAZA’, que é essa música alto astral, forte e libertadora!”, conta Manola.

“Te convido a deixar em 2022 tudo o que não tem mais espaço na sua vida em 2023, para ser um ano de evolução, muita felicidade e prosperidade pra todos!” completa.

Manola estreou como cantora em 2020 e hoje já acumula mais de 200 mil plays apenas no Spotify (Fotos: Tauan Asensi)



Manola estreou como cantora em 2020 e hoje já acumula mais de 200 mil plays apenas no Spotify, sendo “Você Não Sai da Cabeça, “Sexta Feira ” e “Hoje Eu Só Não Danço pra Você”, seus maiores sucessos na plataforma. A cantora também faz sucesso no TikTok, onde conta com mais de 5 milhões de visualizações em seus vídeos.

“Eu sempre imaginei que minha carreira como cantora seria uma aventura ao mesmo tempo pro mundo e pra dentro de mim, então tem sido 2 anos de amadurecimento e autoconhecimento, acho que em pouco tempo eu consegui alcançar muitas coisas bacanas, estar sempre alinhada com o meu propósito e tenho aprendido muito ao longo do caminho e conhecendo muita gente especial”, explica Manola.

A cantora realizou uma performance de “Você Não Sai da Cabeça” exclusiva gravada em sua casa (Fotos: Tauan Asensi)



Este é o segundo ano consecutivo em que Manola se apresenta no BreakTudo Awards. Em 2021, a cantora realizou uma performance de “Você Não Sai da Cabeça” exclusiva gravada em sua casa.