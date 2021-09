Influenciadora Manoela Meinke indica as melhores séries para se maratonar no feriadão

As indicações são perfeitas para quem quer curtir o feriadão em casa e descansar a cabeça

Com quase 350 mil seguidores nas redes sociais, Manoela Meinke é uma referência para o público. Os fãs adoram as indicações da influenciadora, por isso a convidamos para indicar as séries imperdíveis dos streamings que as pessoas precisam maratonar nesse feriadão do dia 7 de Setembro, quando é celebrado o Dia da Independência do Brasil.

Os fãs adoram as indicações da influenciadora

A influenciadora tem mais de 340 mil seguidores



Se você é o tipo de pessoa que aproveita a folga do trabalho para descansar, assistir televisão e acompanhar os seriados que ainda não teve a oportunidade de ver, essas séries são para você! Caso você seja também aquela pessoa que passa horas vasculhando o menu de opções sem conseguir se decidir o que assistir, não se preocupe.



Confira a lista de títulos que Manoela Meinke separou para você assistir, indo de lançamentos a séries já consagradas, desde romances a ficção científica. Acompanhe!



Raised by Wolves

Depois que uma guerra religiosa acabou com a vida na Terra, dois andróides começam a cuidar de crianças humanas em um misterioso planeta virgem. A difícil tarefa se vê ameaçada pela chegada de uma congregação de sobreviventes. “É ficção científica, repleto de detalhes sobre um novo mundo que não parece tão distante assim. Muito incrível”, recomenda. Com uma temporada lançada até o momento, pode ser assistida no HBO Max.

Com uma temporada lançada até o momento, pode ser assistida no HBO Max



Mare of Easttown

A estrela Kate Winslet interpreta uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia, que decide investigar o assassinato de um cidadão local enquanto tenta de tudo para não deixar que seus problemas pessoais façam sua vida desmoronar ao seu redor. “Já essa produção é mais puxada para o drama, suspense, policial. Super rápido de assistir, acabei em um dia e é uma reviravolta a cada episódio. Muito bom”, garante Manoela. A minissérie está disponível no HBO Max.

A minissérie está disponível no HBO Max



Modern Love

Nesta série, acompanhamos um compilado de histórias reais que exploram não só o amor em suas múltiplas formas (romântica, sexual, familiar, platônica), mas também outros sentimentos comuns à experiência humana, como perda e redenção. “Cada episódio aborda uma história de amor diferente e a primeira temporada é baseada em fatos reais. É lindo”, conta a influencer. A produção está disponível no Amazon Prime.

A produção está disponível no Amazon Prime



True Detective

Durante dezessete anos, as vidas de dois detetives, Rust (Matthew McConaughey) e Martin (Woody Harrelson), se entrelaçam para dar conta da caçada a um serial killer em Louisiana. “É um suspense policial maravilhoso! Cada temporada é uma história e a primeira é chocante. É daquelas que a gente também devora em um ou dois dias. Ótimo pro feriado”, acrescenta; Com três temporadas lançadas, sendo a última de 2019, a série pode ser assistida no HBO Max.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE