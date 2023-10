“Manhattan Connection” de volta com gravações nos estúdios Flow e elenco estelar

Programa voltará a ser exibido com novidades: terá o retorno de Diogo Mainardi após polêmicas e a estreia de Danilo Gentili

O emblemático programa de televisão “Manhattan Connection” está prestes a retornar aos lares brasileiros com uma surpreendente novidade. Os bastidores da produção revelam que as gravações da próxima temporada ocorrerão nos Estúdios Flow, localizados em São Paulo, um espaço renomado por abrigar diversos podcasts de sucesso.

Lucas Mendes e Caio Blinder

Os Estúdios Flow têm se destacado como um centro de criação e inovação em mídia, proporcionando um ambiente propício para a produção de conteúdo de alta qualidade. Sua reputação sólida e parcerias com criadores de renome consolidaram o espaço como a escolha ideal para dar vida a projetos audiovisuais e de entretenimento.

Diogo Mainardi, Lucas Mendes e Caio Blinder

Outra grande surpresa para os fãs do programa é a confirmação do elenco, que conta com nomes de peso. Os veteranos Lucas Mendes, Caio Blinder e Diogo Mainardi retornam ao programa, prometendo oferecer análises afiadas e discussões instigantes. No entanto, a maior revelação é a inclusão de Danilo Gentili, conhecido por seu humor afiado e presença carismática em seu talk show que vai ao ar de segunda a sexta nas madrugadas do SBT, desde 2014. Sua participação adiciona uma perspectiva mais ácida ao “Manhattan Connection”.

Mas, como mencionado anteriormente, fica uma incógnita no ar: o time de participantes ainda não possui um economista confirmado. Com essa peça-chave em aberto, a expectativa para saber quem se juntará a esse elenco talentoso só aumenta. Especulações sobre possíveis candidatos já começaram a surgir, e a busca pelo economista que completará o time promete ser repleta de antecipação.

Sobre o Manhattan Connection

A atração era originalmente exibida na GloboNews, e passou por diferentes plataformas, incluindo a TV Cultura e o MyNews no YouTube, mas não conseguiu se firmar e foi encerrada pela terceira vez em menos de dois anos.

Desde a sua saída do ar em novembro de 2020, o programa “Manhattan Connection”, que tem Lucas Mendes como apresentador, enfrentou uma jornada repleta de tentativas de renascimento.

A aventura do “Manhattan Connection” no mundo digital teve início quando a atração se transferiu para o MyNews no YouTube, nove meses após encerrar sua breve passagem pela TV Cultura.