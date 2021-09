Maneva é indicado ao Grammy Latino 2021

“Lagrimas de alegria” foi selecionada e concorre na categoria “melhor canção em língua portuguesa”

Mais de 1,5 bilhão de streams em canções de sucesso e a notícia da indicação ao Grammy Latino na categoria “melhor canção em língua portuguesa” com “Lágrimas de alegria”.



Sim, o MANEVA tem muitos motivos para comemorar!

A composição de Deko e Tales de Polli, vocalista da banda, foi selecionada e disputará a premiação entre as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana de 2021.

“É uma indicação que chega como um prêmio. É a certeza que estamos no caminho certo, compondo e gravando aquilo que acreditamos, transformando poesia em música e tocando o coração dos nossos fãs. A estrada é diferente para o artista que opta por este trajeto, mas a recompensa vem e a indicação ao Grammy é a prova disso. Dividimos esse momento (e que momento) com nosso grande amigo e parceiro, Deko. Sem ele, nada seria possível. Nosso agradecimento ao Daniel Ganjaman, que produziu nosso álbum e surfou junto com a gente nessa viagem tão importante. Base 4, Universal Music e GTS, obrigado por acreditarem. Estamos imensamente felizes”, diz Tales.

A composição de Deko e Tales de Polli, vocalista da banda, foi selecionada e disputará a premiação entre as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana de 2021



“Lágrimas de alegria”, que faz parte de “Caleidoscópico” – o 11° álbum, foi lançada este ano e celebrou os 15 anos de carreira da união entre Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).



A faixa, com produção de Daniel Ganjaman, trouxe o encontro inédito e histórico do MANEVA com o Natiruts, feat. mais que aguardado pelos fãs.



“Gravar com Natiruts é uma forma de reverenciar o passado, já que ‘Presente de um beija-flor’ foi a primeira música que tirei de ouvido, que cantei na escola. Que momento para nós. Que momento para a música. Honrado, grato e muito feliz mesmo”, disse Tales, na época, referindo-se à emoção de ter Alexandre Carlo e Luís Maurício na faixa.



Para o band leader do Natiruts, Alexandre Carlo, “Isso demonstra humildade, que considero um fator importante e determinante para quem faz sucesso. E este é o caso deles. O MANEVA é uma revelação da música brasileira, tanto em termos de conteúdo como mercadológicos, já que são muito bem-posicionados com números condizentes a outros gêneros musicais, como o samba, o pagode, o sertanejo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clipe, registrado na FLONA (Floresta Natural de Brasília), foi dirigido por Belinha Lopes e marcou definitivamente a história do MANEVA



Desde que chegou ao mercado, “Lágrimas de alegria” se tornou um grande sucesso e ocupou as primeiras posições nos rankings que medem as execuções nas rádios em todo o país.

O clipe, registrado na FLONA (Floresta Natural de Brasília), foi dirigido por Belinha Lopes e marcou definitivamente a história do MANEVA.



ASSISTA https://youtu.be/-RBlew-26xs