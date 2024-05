Manaká Traz Alegria e Música na Virada Cultural, em São Paulo

Neste domingo, 19 de maio, às 13h, a dupla Manaká, formada pelos artistas Liv Isthar e XÁ, se apresentará na área externa do Espaço Éden do Polo Cultural Municipal Vila Itororó, como parte da programação da Virada Cultural. O show “Sim, viver é um presente!” promete uma tarde mágica e divertida, celebrando a infância com canções que mesclam ritmos variados e histórias envolventes. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Show celebra a infância e reúne a família no Polo Cultural Vila Itororó

O Manaká é conhecido por promover a infância como um estado de espírito onde a vida pode ser bela e o mundo, maravilhoso. O espetáculo, criado especialmente para o público infantil e suas famílias, apresenta músicas autorais que misturam forró, samba-canção, choro, folk e até rock. Esses ritmos se entrelaçam com a contação de histórias, brincadeiras e muita interação com a plateia, criando um ambiente vibrante e emocional.

Show gratuito no Vila Itororó traz ritmos variados e histórias emocionantes

Liv Isthar e XÁ, além de cantores e compositores, são atores premiados que utilizam recursos cênicos e suas experiências pessoais para criar um espetáculo único. A dupla é acompanhada ao vivo pela performer indígena Viv Anne, pelo percussionista Ian Moreira e pelo maestro e pianista cego Wanderson Pereira, formando uma banda que enriquece ainda mais a apresentação.

Apresentação gratuita de Liv Isthar e XÁ promete encantar crianças e adultos

A história do Manaká começou em 2006, quando Liv e XÁ se encontraram para criar um espetáculo em São Paulo. Desde então, a dupla se transformou em uma família que vive da arte e do amor. A inspiração para produzir músicas infantis veio com o nascimento de seu filho, Davi, há 13 anos. Liv, curitibana, é formada em rádio e TV e é uma atriz premiada, enquanto XÁ, mineiro, tem formação em antroposofia e pedagogia Waldorf e já atuou na novela “Chiquititas” nos anos 90.

O Manaká atualmente está no ar com dez canções que compõem a trilha sonora do programa “O Plano Mágico da Ju”, da TV Cultura, e também canta músicas originais no seriado “O Menino Mais Rico do Mundo”, disponível no canal a cabo Nicklodeon e no streaming Paramount +, projeto criado por XÁ e vencedor do prêmio de obra seriada para crianças pelo Ministério da Cultura/Ancine.

Reconhecido pelo jornal O Globo como um dos oito melhores trabalhos musicais para crianças na atualidade, o Manaká também se tornou conhecido nacionalmente por suas aparições no programa “Quintal da Cultura”. A apresentação deste domingo é uma oportunidade imperdível para vivenciar a magia e a alegria da infância em um ambiente de música, histórias e muita diversão.

Não perca a chance de celebrar a vida e a infância com o Manaká na Virada Cultural. Leve sua família e amigos para uma tarde inesquecível no Centro Municipal Cultural Vila Itororó.

SERVIÇO

Espetáculo “Sim, viver é um presente” com o Manaká

Data: 19 de maio (domingo)

Horário: 13 horas

Centro Cultural Municipal Vila Itororó

Endereço: Rua Maestro Cardim, 60 Bela Vista

Entrada franca

Classificação livre