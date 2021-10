Mambo WiFi e WSpot anunciam fusão e avançam no domínio do mercado de tecnologias para Wi-Fi no Brasil

Juntas agora sob o nome Mambo, as empresas, atualmente, atendem 12 milhões de

O mercado de tecnologias voltadas para Wi-Fi no Brasil foi marcado em 2021 pela fusão

das startups Mambo WiFi e WSpot, que se uniram para consolidar o domínio deste

Na prática, as empresas passam a oferecer ainda mais soluções para as redes Wi-Fi de

estabelecimentos comerciais ou mesmo aquelas disponíveis gratuitamente nas ruas de

cidades como São Paulo, possibilitando que clientes veiculem publicidade de marca

dentro das páginas de acesso dos usuários. Outro serviço oferecido é a reunião de

informações dos clientes para fins estatísticos e de estudo de comportamento, sempre em

respeito às normas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pelo Marco

Civil da Internet.

Juntas agora sob o nome Mambo, as empresas, atualmente, atendem 12 milhões de

usuários únicos por mês, distribuídos por mais de 10 mil hotspots no país. O crescimento

projetado até 2024 é de 1.000%, com serviços sendo estendidos a 90 mil estabelecimentos

e uma receita mensal recorrente de R$ 4,5 milhões. Após a união das equipes, o quadro de

funcionários passa a ser composto por 30 profissionais divididos entre São Paulo, Rio de

Janeiro, Campinas, Curitiba, João Pessoa e Lisboa.

A companhia resultante é comandada agora pelos Co-CEOs Katie Pierozzi, responsável

pelo desenvolvimento de novos negócios, e João Paulo Couto, fundador de empresas

como Decision6, Seller Corp., CustomBS e Specta Company. Já Sérgio Costa, ex-CEO da

WSpot, assume uma posição estratégica como conselheiro e desenvolvedor sênior, acompanhando de perto a integração dos produtos e desenvolvendo os softwares junto

com a equipe. A fusão faz parte da estratégia de expansão internacional da Mambo, que já

começou a operar no Quênia.