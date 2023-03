Malvino Salvador e Deborah Secco inauguram franquia em Goiânia

Coquetel de lançamento da clínica Mais Cabello no Setor Bueno acontecerá nesta quarta

Está marcado para esta quarta-feira (15), a inauguração de uma unidade da Mais Cabello na região Centro-Oeste, desta vez, em Goiânia. O coquetel de lançamento da clínica no Setor Bueno será das 18h às 22h e contará com a presença de Malvino Salvador e Deborah Secco, sócios da rede de transplantes e tratamentos capilares do país.

Interior de uma das unidades da Mais Cabello

Crédito: Bruno de Lima



“Depois do sucesso da clínica de Brasília, com muitos pacientes goianos em busca de transplante, abrimos a unidade de Goiânia. E somente agora resolvemos fazer a inauguração oficial, trazendo nossos sócios Deborah Secco e Malvino Salvador, além de influencers, na intenção de divulgar ainda mais essa clínica que também certamente será um sucesso!”, comenta Lorena Furtado, sócia da Mais Cabello.

“Contamos com o melhor corpo técnico e de gestão para atender os nossos clientes, além de tratamentos para todos os perfis. Somos a empresa número 1 em transplantes e tratamentos capilares no Brasil e seguiremos expandindo em 2023”, complementa Sandra Fernandes, CEO da rede.

Interior de uma das unidades da Mais Cabello

Crédito: Bruno de Lima



A Mais Cabello opera nas cinco regiões do Brasil e disponibiliza transplantes e mais de 10 tipos de tratamentos capilares como: protocolo para melhora de calvície, estímulo capilar cobertura de cicatrizes, transplante de barba, Vittahair (inserção de vitaminas no couro cabeludo), detox, reflexologia com óleos, vapor de ozônio, alta frequência, laser com led e uma inédita terapia capilar regenerativa, a Regenera Mais.



Além dos transplantes e tratamentos capilares, os clientes podem também desfrutar da qualidade de cuidar dos cabelos em casa, dando continuidade aos tratamentos iniciados nas clínicas, com a linha própria de produtos Mais Cabello. Para Sandra Perondi, especialista em tricologia e diretora técnica da rede Mais Cabello, a marca apresenta métodos e tecnologia que auxiliam no tratamento de diversas patologias capilares do couro cabeludo e dos fios, o que justifica o sucesso.



“Com qualidade em serviços e produtos, e prioridade em garantir que todos os nossos pacientes se sintam especiais, criamos um ambiente onde o foco no cuidado capilar se torna uma fonte de confiança e não de ansiedade. Nosso objetivo é fornecer à homens e mulheres que sofrem de perda de cabelo soluções personalizadas”, comenta.