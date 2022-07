Mais um hit! Kevin O Chris entra no Top 100 do Spotify com a música “Incendeia”

Feliz com mais um viral para a sua vasta coleção, funkeiro confessa: “Sempre foi Deus!”

Provando que é uma máquina de fazer hits, Kevin O Chris chega ao Top 200 do Spotify nesta quarta-feira (13), com a faixa “Incendeia”. Inicialmente disponibilizada apenas no Soundcloud, a música fez sucesso e começou a ser usada como som de fundo em vários vídeos no TikTok. A partir dessa movimentação, o cantor decidiu lançá-la em todas as plataformas digitais.

A faixa também ocupa o Top 100 do Spotify em Portugal

Desde então, o desempenho da faixa só aumentou, até a TikToker Julia Mazzocco criar uma coreografia para “Incendeia”, fazendo com que ela viralizasse lá na plataforma. Feliz com mais um viral para a sua vasta coleção, o funkeiro confessa: “Sempre foi Deus! Quando eu fiz esse som já senti que ele ia contagiar geral e não deu outra. Fico felizão em ver a música crescendo no TikTok, só gratidão ao pessoal que grava os vídeos dançando, que levam meu trabalho mais longe. Esquece, incendeia já é hit!”.

TikToker Julia Mazzocco criou coreografia e música viralizou na rede social

A faixa também ocupa o Top 100 do Spotify em Portugal. No Brasil, ela figura ainda na 10ª posição do iTunes Charts (Funk), no Top20 do Deezer Viral, no Top30 do Resso Funk e em primeiro lugar no Shazam Charts.