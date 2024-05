Mais Leite, Mais Vida: Campanha de 2024 incentiva doação de leite materno

Neste domingo, 19 de maio, o mundo celebra o Dia da Doação de Leite Humano, um alimento essencial para a vida dos recém-nascidos. Este leite não só protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, mas também diminui a mortalidade infantil em 13% para crianças menores de 5 anos. Além disso, o leite materno reduz o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta.

Ministério da Saúde lança projeto para integrar salas de apoio em Unidades Básicas de Saúde em todo o país – Foto: Julia Prado/MS

Os dados de 2023, consolidados pelo Ministério da Saúde, mostram um avanço significativo na doação de leite humano: 253 mil litros foram doados por 198 mil mulheres, beneficiando diretamente 225.762 recém-nascidos. Este número representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior e corresponde a 55% da real necessidade de leite humano no Brasil.

Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária – Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Com a meta de ampliar esse quantitativo, o Ministério da Saúde lançou no dia 6 de maio a campanha ‘Doe leite materno: vida em cada gota recebida’. A meta para 2024 é aumentar a oferta de leite materno em mais 5% para os recém-nascidos internados nas unidades neonatais do país.

Estima-se que, a cada ano, 340 mil bebês brasileiros nasçam prematuros ou com baixo peso, representando 12% do total de nascidos vivos. Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária, enfatiza a importância dessas doações: “É preciso dizer o quanto isso melhora a vida das crianças que estão numa fase fundamental de seu crescimento e do seu desenvolvimento. Também da importância da Rede Global de Bancos de Leite Humano (rBLH), que tem crescido no Brasil”.

Além disso, a campanha de incentivo ao aleitamento em 2024 dará um foco especial ao apoio à mulher trabalhadora que amamenta. O Ministério da Saúde estimula e certifica empresas que mantêm salas de apoio à amamentação, seguindo diretrizes nacionais. Atualmente, 274 salas são certificadas em todo o país. Esses espaços são fundamentais para a coleta e armazenamento de leite por mães trabalhadoras, oferecendo conforto e apoio para lactantes.

Em 2023, a pasta anunciou que essas salas de apoio integrarão o projeto das novas Unidades Básicas de Saúde. Um projeto piloto já está implementando essas salas em unidades existentes, começando por cinco estados: Pará, Paraíba, Distrito Federal, São Paulo e Paraná.

A campanha ‘Doe leite materno: vida em cada gota recebida’ é um lembrete poderoso de como a doação de leite humano pode salvar vidas e transformar o futuro de milhares de crianças no Brasil. É um chamado à ação para todas as mulheres que podem doar e uma oportunidade para a sociedade apoiar essa causa vital.