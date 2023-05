Mais de 150 corredores participam de treino da ASICS em Brasília

Van que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza fez a última parada na Concha Acústica, em Brasília, no sábado (06)

No último sábado (06), mais de 150 corredores se reuniram em frente à Concha Acústica, em Brasília, para participar do treino “Pegadas de Nimbus” promovido pela ASICS. Sob o comando do treinador Jordan Piki, da Ápice Assessoria Esportiva, os participantes correram 5km às margens do Lago Paranoá.

O evento faz parte da campanha de lançamento do novo modelo de tênis GEL-Nimbus™️ 25, que tem como mote “Sair da zona de conforto nunca foi tão confortável”. Durante o treino, os corredores puderam experimentar o novo modelo, considerado o mais confortável em um teste independente realizado no The Biomechanics Lab.

Além do treino em Brasília, a ASICS também percorreu outras cidades brasileiras com uma van equipada para testes do novo modelo de tênis. O veículo passou pelo Campo de Marte, em São Paulo, pela Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e pela orla de Fortaleza antes de finalizar a rota na capital federal.

Para os apaixonados por corrida, o evento em Brasília foi uma oportunidade única de experimentar o novo tênis e testar seus limites em um cenário incrível. A iniciativa da ASICS mostra que a marca está comprometida em oferecer o melhor para os corredores e incentivar a prática esportiva em todo o país.