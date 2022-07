Mais autoestima: Dra. Luiza Rocha, médica de Maringá, é referência em procedimentos minimamente invasivos

Ao lado do marido e cirurgião plástico Dr. Eduardo Nunes, Dra Luiza comanda a clínica Sculpt e Skin, inovadora no segmento estético de luxo

Dra. Luiza Assis Rocha, formada pela Universidade do Sul de Catarina, sempre teve a estética como o assunto de maior interesse enquanto cursava medicina. Até tentou seguir outro caminho e, mesmo passando em primeiro lugar para se especializar em anestesiologia, abriu mão de sua vaga e foi em busca do seu verdadeiro sonho: transformar a vida das pessoas por meio de procedimentos estéticos responsáveis e que promovem a autoestima.

Dra. Luiza sempre teve um estilo de vida saudável e agora se prepara para mais um desafio, dessa vez como atleta: “Irei participar de uma competição fitness na Flórida”, declara

Para a médica, esse é o maior objetivo da sua profissão e o que traz maior satisfação pessoal. “Minha verdadeira paixão é poder ajudar na autoestima dos meus pacientes através do meu trabalho, isso pra mim não tem preço. Não existe nada melhor do que se sentir bem consigo mesmo, com o seu corpo, isso traz autoconfiança e melhora todos os âmbitos da vida”, opina.

Transformação de dentro pra fora

Foi em Maringá, município do Paraná, que Dra. Luiza Rocha se especializou em procedimentos estéticos minimamente invasivos. “Eu e meu marido, Dr Eduardo Nunes, cirurgião plástico, temos uma clínica de cirurgia plástica e estética referência aqui em Maringá, onde priorizamos uma experiência de luxo diferenciada aos nossos pacientes. Me especializei em tratamentos corporais minimamente invasivos, dentre eles tecnologias para tratamento de flacidez, mini lipo e os preenchimentos musculares definitivos. O mais famoso e mais procurado em nossa clínica é o preenchimento definitivo de glúteos”, revela.

Dra. Luiza Rocha é referência em estética em Maringá e conta um pouco da sua trajetória profissional

Muito além dos procedimentos realizados, o paciente tem boa parte da responsabilidade para o sucesso do tratamento. Dra Luiza Rocha, afirma que procura ser exemplo e receitar aos seus pacientes aquilo que vive, na prática. “Sempre levei um estilo de vida saudável e sempre pus em prática tudo aquilo que receito aos meus pacientes, como dieta e atividade física. Recentemente, iniciei a vida de atleta e irei participar de uma competição fitness em Tampa na Flórida, em setembro”, conta.

Multifacetada, a médica compartilha que o seu maior desafio é, justamente, conciliar todas as suas atividades, já que busca realizá-las sempre com o máximo de eficiência. “Tem sido uma verdadeira correria, uma loucura conciliar tudo, mas é justamente dessa adrenalina que eu gosto, eu não consigo me acomodar, sempre estou buscando novos desafios profissionais e pessoais”, afirma.