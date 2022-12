Maioria de apostadores virtuais do futebol tem entre 20 e 45 anos, revela empresário Rodrigo Oliveira da Podersports

Diversificação do tipo de esporte que vira alvo das apostas também é um ponto importante levantado por internautas que, sem querer, incentivam a prática de basquete, tênis e outras modalidades

Os sites de apostas esportivas estão ganhando a maior fama no Brasil. Já bem comuns no mundo, os “cassinos” virtuais estão chegando com tudo no país e, é claro, já têm seus preferidos. Entre os apostadores brasileiros, a média de idade que mais se vê entre os que jogam alto nas fichas é entre 20 e 45 anos de idade.

Os dados são de levantamento feito pela Podersports, como revela o criador da plataforma, Rodrigo Oliveira.

“A tendência que sempre é observada é que, para apostar em atleta, principalmente do futebol, os jogos vêm, majoritariamente, de homens com idade entre 20 e 45 anos. Mas esse é um termômetro esperado, porque nos grandes clubes hoje do Brasil e do mundo a aposta em desempenho também é nessa faixa, no quesito performance”, fala.

Segundo ele, as casas de apostas passaram a ganhar mais espaço no mundo do esporte por causa disso também. “Os empresários passaram a enxergar possibilidades novas nesse mundo e foram expandindo as operações, não ficando só no futebol e incentivando atletas novos em várias vertentes. Fora que há potencial alto para quem está dentro dessa faixa de idade de consumir outros produtos, bens e serviços, até porque, estão ali pelo lazer”, começa.

“Vôlei, basquete e tênis também são três de outros esportes muito buscados para apostas que crescem no Brasil. As pessoas estão nas redes sociais buscando por isso e os sites acabam influenciando, ajudando no conhecimento dessas outras atividades. A idade, nesse sentido, ajuda esse público a ter a cabeça aberta para outras oportunidades”, corrobora.

Vale lembrar que no Brasil, pela lei, os sites de apostas são permitidos, sim, desde que registrados e licenciados em países que permitam a prática.