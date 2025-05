Maior tributo do Brasil em homenagem a Ayrton Senna quebra recorde de público

O dia 1º de maio foi marcado pela emoção em Interlagos, no maior tributo do Brasil em homenagem a Ayrton Senna. A 20ª edição do Ayrton Senna Racing Day levou para a casa do automobilismo em São Paulo atrações que conectam fãs de todas as gerações com o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1.

O ator Nicolas Prattes competiu na maratona realizada no Autódromo de Interlagos e garantiu o 1º lugar na corrida. Nas redes sociais, ele dedicou sua vitória a Senna. O ator correu na categoria de 25 a 29 anos e ainda garantiu a 7ª colocação no ranking geral da prova.

A edição deste ano quebrou recordes: foram 11 mil participantes – entre atletas amadores e profissionais e fãs de Senna – de todas as regiões do Brasil. Inscritos de nove países da Europa, América Latina e América do Norte também estavam presentes em Interlagos, como a engenheira de sistemas Maria Paula, 29 anos, vinda da Venezuela. Emocionada, ela celebra sua primeira participação no evento: “Eu me comprometi comigo mesma em ser melhor a cada dia. E o Ayrton é uma inspiração para mim”, comenta.

Maria é reflexo da principal mudança no perfil do evento, em relação ao ano passado: 52% das inscrições foram de mulheres, contra 40% em 2024. E o público com 30 anos ou menos aumentou em quatro vezes.

Mais de 300 crianças também tiveram a experiência de correr em Interlagos. A Senninha Racing Day promoveu uma corrida de obstáculos para crianças entre 2 e 12 anos, inspirada nas aventuras do personagem infantil lançado por Ayrton Senna há mais de 30 anos.

A artista plástica e sobrinha de Ayrton, Lalalli Senna, reforçou que o 1º de maio se transformou em uma data em que os fãs demonstram seu amor ao piloto: “Esse é um dia muito especial em que celebramos o legado do nosso grande ídolo. Fico muito feliz de ver tantas pessoas das novas gerações participando de um evento como este”.

Além da Linha de Chegada

Um dos destaque da programação do evento foi a exposição inédita “Além da Linha de Chegada”, montada especialmente para o evento com 29 itens do acervo da família do piloto, incluindo itens inéditos. “Estar aqui para mim representa honrar e homenagear quem foi o maior nome do esporte do Brasil para o mundo”, disse o ator Nicolas Prattes, que visitou a exposição após correr a bateria de 1 volta.

Mauro Silva, volante da seleção tetracampeã mundial em 1994, também participou do evento e conferiu a exibição da faixa original aberta em campo pelos jogadores na final da Copa do Mundo. A frase “Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso!” ficou eternizada como uma das homenagens mais marcantes daquele ano: “É emocionante ver esta faixa que doamos para o acervo da família sendo exposta pela primeira para o público, ainda mais neste evento que celebra Senna”, afirmou o ex-jogador.

A edição de 2026 do evento já está confirmada.