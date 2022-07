Maior outlet do Brasil desembarca na capital mineira

A Privalia é uma plataforma digital que oferece as melhores marcas nacionais e estrangeiras com até 90% de desconto

De 14 a 17 de julho a Casa Privalia estará na Casa Pampulha com a primeira Pop Up Store, fora de São Paulo, da empresa. Serão mais de 500 marcas nacionais e internacionais, com descontos de até 90%, sediadas em Belo Horizonte, na Casa Pampulha. De acordo com os organizadores do evento, Minas Gerais é o segundo maior mercado da Privalia no Brasil.

Além de encontrar milhares de itens de moda, beleza, home decor e pets de marcas como Altenburg, Aramis, Calvin Klein, Desigual, Jorge Bischoff, Lança Perfume, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Luiza Barcelos, Morena Rosa, entre outras, durante 4 dias, os clientes poderão desfrutar de música ao vivo e food trucks.

Maior outlet do Brasil com mais de 500 marcas nacionais e internacionais

“Com a Casa Privalia, queremos transportar a experiência que o consumidor tem no universo digital para o ambiente físico, oferecendo o melhor modelo de compra offline atrelado a cultura, música e muito mais, dentro do conceito de omnicanalidade” explica o CEO da Privalia no Brasil, Fernando Boscolo.

Quem for ao Pop Up Store da Privalia também terá a oportunidade de apreciar o menu do restaurante Alettare BH, adotar um cãozinho em uma feira de pets realizada em parceria com a ONG Arca de Noé, ou agendar aulas de beach tênis gratuitas com a equipe e estrutura da Casa Dipraia BH.

Edição da Casa Privalia chega à capital mineira com descontos de até 90%

A Privalia também aproveitará o evento para promover a moda circular e o consumo consciente por meio de um corner do brechó de luxo @Cansei_vendi. Lá, o cliente encontrará itens de marcas como Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, entre outras. Quem quiser desapegar com consciência, poderá deixar peças em consignação e, após rigorosa avaliação de autenticidade, receberá um voucher de R$ 50,00 para aproveitar na Casa.

A empresa ainda incentiva a doação de roupas e calçados, em uma ação com o grupo Seculus e a Clique Retire em prol da ONG mineira Cidade dos Meninos. A cada peça doada, o visitante ganha um desconto extra para aproveitar a Casa Privalia.