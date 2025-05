Maior festival gratuito do Brasil chega a Brasília com Raça Negra, Claudia Leitte e grandes nomes

O Brazilian Fest Brasília, maior festival musical gratuito do país, foi oficialmente lançado na noite de quarta-feira (30/04), em um coquetel realizado no terraço panorâmico do Royal Tulip Alvorada, na Asa Norte. O evento contou com a presença de autoridades, parceiros e imprensa. A estreia do festival ocorre entre os dias 29 de maio e 1º de junho, na Esplanada dos Ministérios, e deve reunir mais de 400 mil pessoas em quatro dias de música, cultura e experiências imersivas com entrada franca.

Com fala marcada por emoção e propósito, o idealizador do festival, Marcelo Brandi, enfatizou a importância da democratização do acesso à arte e a potência dos festivais gratuitos como ferramenta de inclusão cultural. “Esse projeto não nasceu para vender ingresso, ele nasceu para abrir caminho. É sobre dar voz, dar palco e devolver o microfone a quem ficou à margem”, afirmou.

Durante o evento de lançamento, foi anunciada oficialmente a participação de Claudia Leitte como atração de encerramento do Brazilian Fest Brasília. Uma das maiores estrelas do carnaval brasileiro, com carreira internacional consolidada, Claudia soma:

– Mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify;

– Quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais;

– Oito álbuns lançados entre discos de estúdio e ao vivo;

– Público médio de 50 a 100 mil pessoas por show.

Seu show no domingo, 1º de junho, promete fechar o festival com a energia e o carisma que fizeram dela uma das artistas mais queridas do país.

Além dos shows gratuitos, o Brasília Fest contará com atrações pagas como voo de balão, tirolesa sobre o público e uma roda-gigante, além de uma área de bem-estar com 13 tendas de atendimento gratuito à saúde. O festival espera reunir mais de 400 mil pessoas ao longo dos quatro dias, em uma área que equivale a sete campos de futebol do Maracanã.

Atrações principais por noite:

Quinta-feira (29/05): Solange Almeida, Pablo do Arrocha, Zezé Di Camargo

Sexta-feira (30/05): Marília Tavares, Murilo Huff, Manu Bahitdão

Sábado (31/05): Traia Véia, Raça Negra

Domingo (01/06): Claudia Leitte, É o Tchan

Serviço

Evento: Brazilian Fest Brasília

Data: De 29 de maio a 1º de junho de 2025

Local: Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF

Entrada: Franca