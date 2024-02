Maiara & Maraisa In Concert: uma noite de música e empoderamento feminino na Rioarena

A dupla sertaneja líder do Brasil, Maiara & Maraisa, apresenta um show inovador com orquestra totalmente feminina na Barra da Tijuca

Em uma noite que promete entrar para a história da música sertaneja brasileira, a Rioarena, localizada na prestigiada Barra da Tijuca, se prepara para receber o espetáculo “Maiara & Maraisa In Concert” no próximo dia 23 de março. Este evento não é apenas mais um marco na carreira da dupla feminina número 1 do Brasil, Maiara & Maraisa, mas também um avanço significativo na representação feminina na indústria musical.

Organizado pela GL events, o show é a primeira parada da turnê inspirada no DVD “Ao Vivo em Portugal”, trazendo ao público brasileiro um repertório exclusivo e uma orquestra composta inteiramente por mulheres. A iniciativa reflete não apenas o talento incomparável da dupla, mas também seu compromisso com o empoderamento feminino e a igualdade de gênero na música.

Os ingressos para essa noite inesquecível já estão disponíveis na Ticket360, prometendo ser uma das experiências ao vivo mais procuradas do ano. “O momento pede um projeto assim”, compartilham Maiara & Maraisa, expressando a emoção e o significado por trás desse show. “É um sonho antigo que exigia muita maturidade e planejamento.”

Após a apresentação na Rioarena, a turnê “Maiara & Maraisa In Concert”, uma realização da WorKShow, vai percorrer as principais capitais do Brasil. Cada show promete não apenas entretenimento de alta qualidade, mas também uma mensagem poderosa de força, coragem e união feminina.

A expectativa é alta para essa apresentação única, onde fãs de todo o país terão a oportunidade de testemunhar a magia de Maiara & Maraisa acompanhadas por uma orquestra totalmente feminina. Essa noite promete não apenas entretenimento, mas também inspiração, à medida que a dupla e sua orquestra feminina pavimentam o caminho para futuras gerações de mulheres na música.

SERVIÇO: Maiara & Maraisa In Concert

Data: 23 de março de 2024

Local: Rioarena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Abertura dos portões: 20h

Início dos shows: 22h

Classificação Etária: 18 anos. Menores apenas acompanhados dos pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em Ticket360: aqui